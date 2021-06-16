【宏觀中國】豬肉價格連跌19周 當局發布三級預警

豬肉價格跌跌不休，截至6月初，豬肉價已經連續19周下跌。數據顯示，牧原股份（深：002714）公布5月商品豬肉銷售均價為每公斤17.65元（人民幣，下同），較4月下跌16.4%。

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據國家發改委監測，自6月7至11日，全國平均豬糧比價為5.88:1。有見及此，當局於周三（16日）公布「過度下跌三級預警區間，引導養殖戶平穩有序減欄，避免恐慌性集中出欄，藉以控制市場供應。

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按照機制，當豬糧比價低於6:1時，由發改委便會發布三級預警；當豬糧比價連續3周處於5:1至6:1，或能繁母豬存欄量單月同比降幅達到5%，或能繁母豬存欄量連續3個月累計降幅在5%至10%時，發布二級預警；當豬糧比價低於5:1，或能繁母豬存欄量單月同比降幅達到10%，或能繁母豬存欄量連續3個月累計降幅超過10%時，發布一級預警。

所謂豬糧比，是每周生豬出場價格與全國主要批發市場二等玉米平均批發價格的比值，根據近年生產成本數據測算，對應生豬生產盈虧平衡點的豬糧比價約為7:1。

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記者：林衛