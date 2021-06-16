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【時代天使6699】時代天使首掛牌漲132%　一手帳面賺近4.6萬元史上第二賺錢新股

股市 16:28 2021/06/16

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【時代天使6699】時代天使首掛牌漲132%　一手帳面賺近4.6萬元史上第二賺錢新股

時代天使  （06699）  正式掛牌，時代天使開報400元，較定價173元升1.3倍，短暫回落後愈升愈有，半日高見490元，較定價升逾1.8倍，午後升勢回順，全日收報401元，較定價升132%，成交額58.8億元，成交股數1486萬股。一手200股帳面賺逾4.56萬元，超越諾輝健康 （06606） 及快手 （01024） ，成為史上第二賺錢新股。

今年2月掛牌的諾輝健康首日升2.15倍，每手帳面賺近2.9萬元；快手 （1024） 首日則升1.6倍，每手帳面賺1.85萬元。不過，時代天使仍未超越1997年上市、首日賺逾5.5萬元的北京控股 （00392）

時代天使的發跡之路相當崎嶇，詳見【下一頁】

時代天使昨在暗盤市場高見419.8元，帳面最多賺4.9萬元，收市富途暗盤最終收報368元，升113%，一手200股帳面賺3.9萬元。

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港股 時代天使（06699） IPO

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