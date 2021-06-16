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【港股市況】恒指低開29點報28609點　時代天使開報400元升1.3倍一手帳面賺4.5萬元（不斷更新）

股市 09:27 2021/06/16

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美國聯儲局展開一連兩日議息會議，美股昨夜下跌，納指與標指亦由上日紀錄高位回落。亞洲股市早段個別發展，日股下跌，韓股上升。另外，國際油價收市創逾兩年最高，金價延續近期跌勢，紐約期金收市跌至1個月低位，美滙指數曾升至1個月高位。市場關注內地今日公布經濟數據。

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【09：45】恒指現跌89點，於28550點爭持。

【09：20】時代天使 （06699） 開市報400元，較定價173元升1.3倍，一手200股帳面賺4.5萬元。

【09：20】恒指於競價時段跌29點，報28609點。

【09：14】6月期指高開39點，報28548點。

【08：24】日本股市在開市早段微跌，日經平均指數現跌0.4%。南韓股市在開市初段微升，觸及歷史高位，首爾綜合指數現升0.05%。

【08：10】港股ADR與本港收市比較個別發展，騰訊 （00700） ADR失600關，美團 （03690） ADR退守300關。

更多ADR及中概股收市︰

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【08：00】美股下跌，市場觀望聯儲局對通脹前景及未來政策的指引， 而最新公布的生產物價指數， 反映通脹升溫， 投資者估計， 當局可能考慮縮減資產購買計劃，三大指數下跌，納斯達克指數及標準普爾500指數自上日的歷史高位回落。

油價上升，倫敦布蘭特期油一度升至每桶74.07美元，收市報73.99美元，升1.13美元或1.6%，創2019年4月以來最高。紐約期油一度升至每桶72.19美元，收市報72.12美元，升1.24美元或1.8%，創2018年10月以來最高。

油價上升， 能源股上升；科技股下跌，蘋果（美：AAPL）跌0.6%，Netflix（美：NFLX）跌1.6%。另外，新能源汽車股受壓，Tesla（美：TSLA）跌3%、小鵬（美：XEPV）跌5.7%。

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【開市9點半】時代天使掛牌　昨暗盤漲113%一手賺3.9萬　騰訊ADR失守600關

港股上日市況，詳情請看︰【下一頁】

責任編輯：吳敏芳

時代天使（06699） 港股 港股ADR 紐約期金 指數期貨 日經平均指數 美滙指數 恒生指數 美股 布蘭特期油

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