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【恒指夜期+ADR】騰訊ADR重上600關　夜期升74點　北水走資26億　逾11億沽美團（不斷更新）

股市 22:57 2021/06/16

分享：

市場靜觀美國聯儲局議息，加上A股走低下，港股全日跌約200點。夜期稍見輕微反彈74點。

ADR 折算港元 較港收市價變幅
滙豐ADR 47.83 -0.6%
百度美股 179.07 -0.8%
騰訊ADR 602.45 +1.0%
阿里巴巴美股 204.99 +0.8%
網易美股 169.77 -1.1%
京東美股 282.44 +3.2%

北水走資加大至26.4億元，主要沽科技股，美團 （03690） 遭北水淨沽11.5億元，騰訊 （00700） 及小米 （01810） 各有7.1億及3.6億元淨沽。車股造淡，但獲北水加倉，分別跌4.1%及9.1%的吉利 （00175） 及長汽 （02333） 錄得3.7億及1.2億淨入。

北水資金流向：

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美國聯儲局展開一連兩日議息會議，美股昨夜下跌，納指與標指亦由上日紀錄高位回落。亞洲股市早段個別發展，日股下跌，韓股上升。另外，國際油價收市創逾兩年最高，金價延續近期跌勢，紐約期金收市跌至1個月低位，美滙指數曾升至1個月高位。市場關注內地今日公布經濟數據。

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圖看焦點股份

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港股市況

【22：56】夜期彈74點

【18：28】恒指夜期升36點，報28406點，低水31點。

【16：10】恒指全日跌201點收28436點。科指跌1.6%，收7830點。大市成交1384億元。美團 （03690） 跌4.7%，收288元；嗶哩嗶哩 （09626） 跌逾4%，收849元。汽車股下挫，比亞迪 （01211） 插8%收206元、長汽跌9%收21.9元、吉利 （00175） 跌逾4%收22.15元。內銀逆市漲，工行 （01398） 升1.4%、建行 （00939） 升1%收6.24元。時代天使 （06699） 收市報401元，較定價升1.3倍。

【16：00】恒指U盤前跌208點報28430點 。時代天使 （06699） 守400元升逾1.3倍；莎莎 （00178） 不派息跌逾7%；中國燃氣復牌後倒升1%。

【15：42】科技股跌幅擴大，恒生科指現跌1.7%，美團 （03690） 現跌4.8%，最新報288元；嗶哩嗶哩 （09626） 現跌逾4%，報848元；快手 （01024） 跌2.3%，最新報201元。恒指跌幅亦擴大至逾200點。

【15：05】時代天使 （06699） 升幅收窄，最新報401.4元，較定價173元升1.3倍，仍失400元。

【15：03】比亞迪 （01211） 挫逾8%，最新報205.8元，創3月8日以來最大跌幅。

【14：48】生物技術板塊跌幅擴大，昊海生科科技 （06826） 跌7.8%；歐康維視生物 （01477） 跌6.5%，歌禮製藥 （01672） 跌10%，亞盛醫藥 （06855） 跌6.1%、藥明康德 （02359） 跌6.6%。

【14：36】恒指最新報28499點，跌139點，穿28500關口。美團 （03690） 跌幅擴大，現跌3.9%，最新報290.6元，成交額34.4億元。

【13：53】比亞迪 （01211） 午後跌幅擴大，現跌逾7%，最新報208.4元，成交額24.4億元。長汽 （02333） 亦跌逾一成，最新報21.55元。

【13：25】內銀股逆市上升撐市，工行 （01398） 現升逾2%，最新報5.08元；建行 （00939） 現升1.3%，最新報6.26元；中行 （03988） 現升1%，最新報2.81元；招行 （03968） 現升1.7%，最新報68.4元。

【13：22】港股午後跌逾百點，最新報28534點。

【13：18】莎莎 （00178） 全年虧損收窄至3.5億元，不派息，股價跌逾3%，最新報1.98元，成交金額1518萬元。

【業績│零售股】莎莎全年虧損收窄至3.5億元 本季港澳同店銷售升56%

【12：05】恒指半日跌65點午收28573點。科指跌1.3%，午收7856點，跑輸大市。大市成交734億元。ATM中，美團 （03690） 半日跌逾3.2%，表現最差。油股、內銀逆市上升，中石油 （00857） 、中石化 （00386） 升逾1% ；建行 （00939） 、工行 （01398） 、中行 （03988） 升1%。汽車股挫，長汽 （02333） 半日跌9.5%，午收21.8元。時代天使 （06699） 首掛，午收416.2元，較定價173元升1.4倍﹐每股200股帳面賺4.86萬元。

【12：00】恒指中午跌65點報28573點 。

【11：41】信義光能 （0968） 現跌逾4%，最新報14.26元。麥格理發表報告，估計光伏玻璃價格有望見底回升，但出現「V」型反彈機會不大，削信義光能目標價12%至20.6元，評級為跑贏大市。

【11：24】特步國際 （01368） 獲高瓴認購CB，特步股價昨日勁升逾兩成後，今早曾再升8.8%，高見11.66元，惟其後升勢轉弱，現升2.2%，最新報10.96元。

【11：04】中國有贊 （08083） 押後私有化計劃，現跌2.6%，最新報1.51元。其他Saas股跟挫，微盟 （02013） 現跌6.3%，最新報16.64元；明源雲 （00909） 現跌3.6%，最新報37.55元；醫渡科技 （02158） 現跌3.8%，最新報42.3元。

中國有贊稱，聯交所原則上批准有贊科技股份於主板上市未達成，將計劃先決條件最後完成日期由6月底延遲至不遲於10月12日，私有化計劃的最後完成日期延遲至11月26日。

【SaaS股】中國有贊押後私有化計劃　因「有贊科技」主板上市未獲批　早段跌3%

【11：00】時代天使 （06699） 升勢回順，盤中高見490元，較定價173元升1.8倍，最新報407.4元，升1.35倍。

【10：43】油股隨油價造好，中石油 （00857） 現升近2%，最新報3.62元；中石化 （00386） 現升逾1.4%，最新報4.21元；中海油 （00883） 現升1.3%，最新報9.04元。

另外，巨濤海洋石油服務 （03303） 控股股東申請對公司及公司五位董事（包括王立山、曹雲生、劉玉年、齊大慶、蘇洋）發出禁制令以限制其執行期權方案。該股現挫10%，最新報1.55元。

【10：39】金價跌近1個月低位，金礦股受壓，紫金礦業 （02899） 現跌逾7%，最新報10.18元；中國黃金國際 （02099） 現跌逾4%，最新報23元；招金 （01818） 及山東黃金 （01787） 現跌逾1%。

【10：32】汽車股回吐，比亞迪 （01211） 終止近日升勢，最新報214.4元，跌4.5%；長汽 （02333） 現跌7.7%，最新報22.25元；吉利 （00175） 現跌2.6%，最新報22.5元；耐世特 （01316） 現跌3.5%，最新報11.5元。

【10：25】君實生物  （01877） 折讓近6%配股籌25億元，該股最新報71.7元，跌3.8%，盤中低見71.6元，仍守配股價。

【配股潮】君實生物擬折讓4%至7.4%配股 集資逾21億元 早段跌3%

【10：05】中國燃氣 （00384） 復牌先升後跌，今早曾跌4.3%，現倒升0.8%，最新報25.5元。

【湖北大爆炸】中國燃氣非全資附屬公司為涉事區域供應商之一　今早復牌

【09：57】時代天使 （06699） 最新報429.8元，盤中高見430元，較定價1.5倍。每手200股帳面賺逾5.1萬元。

【時代天使6699】時代天使首掛牌曾升1.6倍　一手帳面暫賺逾5.2萬元

【09：45】恒指現跌89點，於28550點爭持。科技股偏軟，騰訊 （00700） 現跌0.5%，最新報597元；美團 （03690） 現跌2%，最新報296元；阿里巴巴 （09988） 現跌1%，最新報204元；京東 （09618） 變動不大。

「618」電商購物節臨近，內地工信部訊息通訊管理局對此高度重視，近日召開行政指導會，警示電商平台企業規範營銷手機簡訊發送行為，強化行業自律。阿里巴巴、京東、拼多多（美：PDD）等主要電商平台企業，以及相關基礎電訊企業和簡訊服務企業參會。

【09：20】時代天使 （06699） 開市報400元，較定價173元升1.3倍，一手200股帳面賺4.5萬元。

【09：20】恒指於競價時段跌29點，報28609點。

【09：18】人民幣兌美元中間價報6.4078，較上日中間價下調8點子。

【09：14】6月期指高開39點，報28548點。

【08：24】日本股市在開市早段微跌，日經平均指數現跌0.4%。南韓股市在開市初段微升，觸及歷史高位，首爾綜合指數現升0.05%。

【08：10】港股ADR與本港收市比較個別發展，騰訊 （00700） ADR失600關，美團 （03690） ADR退守300關。

更多ADR及中概股收市︰

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【08：00】美股下跌，市場觀望聯儲局對通脹前景及未來政策的指引， 而最新公布的生產物價指數， 反映通脹升溫， 投資者估計， 當局可能考慮縮減資產購買計劃，三大指數下跌，納斯達克指數及標準普爾500指數自上日的歷史高位回落。

油價上升，倫敦布蘭特期油一度升至每桶74.07美元，收市報73.99美元，升1.13美元或1.6%，創2019年4月以來最高。紐約期油一度升至每桶72.19美元，收市報72.12美元，升1.24美元或1.8%，創2018年10月以來最高。

油價上升， 能源股上升；科技股下跌，蘋果（美：AAPL）跌0.6%，Netflix（美：NFLX）跌1.6%。另外，新能源汽車股受壓，Tesla（美：TSLA）跌3%、小鵬（美：XEPV）跌5.7%。

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【開市9點半】時代天使掛牌　昨暗盤漲113%一手賺3.9萬　騰訊ADR失守600關

港股上日市況，詳情請看︰【下一頁】

責任編輯：吳敏芳

京東集團—SW（09618） 阿里巴巴－SW（09988） 山東黃金（01787） 巨濤海洋石油服務（03303） 紫金礦業（02899） 中國黃金國際（02099） 耐世特（01316） 中國燃氣（00384） 納斯達克綜合指數 時代天使（06699）

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