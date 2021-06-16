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互聯網之父首創源代碼　NFT拍賣起拍價1000美元

股市 02:48 2021/06/16

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互聯網之父、英國電腦科學伯納斯-李，以NFT形式拍賣由其創作的萬維網原代碼。（法新社資料圖片）

發明萬維網(world wide web)、有「互聯網之父」稱號的英國電腦科學伯納斯-李(Tim Berners-Lee)周二宣布，他將以「非同質化代幣」(Non-Fungible Tokens, NFT)形式，拍賣由其創作的萬維網原代碼，由知名拍賣行蘇富比負責經辦，起拍價為1000美元。

NFT 是一種數字資產，旨在表明持有者對於獨特虛擬物品的所有權，例如在線圖片或視頻等。這次的拍賣包含帶有日期和時間戳的萬維網原代碼數據，大約9555行的代碼中，也包含伯納斯-李發明的三種計算機語言和協議的應用（HTML、HTTP和URIs）。此外，拍賣的NFT還包括長達30分鐘的視頻和以圖片形式呈現這些原代碼，以及伯納斯-李在2021年所寫的一封信。

作為當代最為重要的發明之一，此次拍賣也是伯納斯-李本人，首次通過自己這項發明獲得直接的經濟收益。蘇富比表示拍賣所得，將用於伯納斯-李夫婦所支持的基金會。

這場拍賣將於6月23日開始，並於6月30日落槌。對於近期愈發淡出市場關注的NFT市場而言，料將掀起新一輪熱潮。根據Nonfungible統計，單周NFT銷售數據從5月初的1.76億美元高峰快速下滑，到上周總交易額僅為870萬美元。

編輯：李勝君

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