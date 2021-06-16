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【疫市創業】香港寬頻推兩大計劃助青年追夢 最多可獲200萬港元資助（內附申請詳情）

理財智慧 10:00 2021/06/16

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疫情下經濟仍待恢復，於這時勢下創業有一定難度，有企業向青少年伸出援手助其追尋夢想。香港寬頻集團獨立運作的慈善機構香港寬頻人才CSI基金（「CSI基金」）宣佈，推出革新社福資助模式的兩大計劃—「404 Not F_und?」及「Zero to Hero Fund」，前者讓青少年可在毋懼失敗的情況下盡情發揮創意並付諸實行，後者則透過創新方式幫助青少年提升工作技能、抗逆能力及/或科技才能，讓他們可走出自己的路。

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有見坊間社福資助計劃均以項目成功率為審批標準而非創新元素，青少年創意受限，新的概念也往往因缺乏資源而難以實行。因此，CSI基金特設著重創意及個人技能增長的404 Not F_und?，為16至29歲的青少年提供人脈、經驗及資金等，助他們實踐大膽破格的想法。計劃將於即日起接受申請，CSI基金將為每個中選項目提供最多10萬港元資助。無論項目最終成敗，青少年均能從中賺取寶貴的經驗，為其未來的發展及成功奠下基礎。
 


為了支持更多青少年，CSI基金也為社會營利組織（Social profit organisation）設立了Zero to Hero Fund，旨在資助概念新穎又能大規模幫助青少年提升技能及能力的項目。計劃於即日起接受機構申請，中選項目最多可獲200萬港元資助（分兩年資助，每年最多100萬港元）。除提供資金外，CSI基金於兩年的項目期內將與中選項目機構緊密合作，運用香港寬頻集團的科技資源，以及商業和社區夥伴的力量等，務求將項目效益發揮至極致。

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CSI基金除會為獲選項目提供資金外，更會因應其特點和目標等，運用香港寬頻集團及龐大網絡夥伴的資源和力量，助項目取得成功。


香港寬頻人才CSI基金主席及董事陳振宇表示﹕「青少年的精彩創意往往令人大開眼界，我們應提供鼓勵及資源，讓青少年勇於追夢。這兩大資助計劃正正透過資金和強大網絡支援，助他們把創意付諸實行。而與社會營利組織的合作更能產生漣漪效應，激勵更多青少年相信自己，並從中成長、學習技能和獲得啟發。」

「404 Not F_und?」資助計劃：請按此

「Zero to Hero Fund」資助計劃：請按此

 

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記者：陳詠妍
 

香港寬頻（01310） 疫情 寬頻 創業

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