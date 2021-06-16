歐盟容許成員國　對Facebook等科企就私隱發動調查

▲ 歐盟容許成員國，對Facebook等科技巨頭發動私隱調查。（法新社資料圖片）

歐洲法院周二裁定，歐洲聯盟任何成員國均可以依據歐盟個資隱私規則，對Facebook和其他網路公司採取法律行動，並非只有公司註冊國家才能祭出法律行動。

歐盟法院(CJEU)的裁決，可能鼓勵國家數據監督機構對美國科技公司採取行動，如谷歌、推特和蘋果，這些公司的歐盟總部都設在愛爾蘭。

2015年比利時隱私保護委員會曾控告，Facebook在未告知使用者的情況下，違法蒐集個人資訊，違反隱私法，正式上告法院。歐洲法院的裁決讓Facebook無法對此訴訟提出挑戰。

Facebook曾駁斥此案件應該在愛爾蘭進行裁定，也就是Facebook的歐盟營運總部所在地。

歐盟許多成員國的監督機構長期以來，一直在抱怨愛爾蘭監督機構，稱其對案件的裁決時間太長。

愛爾蘭對此不以為然，稱其在與實力和財力都十分雄厚的科技巨頭打交道時須格外謹慎。

歐洲法院（European Court of Justice）認為，歐盟通用資料保護規則（GDPR）「基於特定條件下，可授權歐盟成員國監管機構行使其權力，將任何涉嫌違規行為交由該國法院審理」。

然而，歐洲法院也表示，只有在「特定條件下」，也就是根據歐盟通用資料保護規則中的「一站式服務」原則，才能採取這樣的法律行動。

這項規則其中一項合作條件是「主責監管機構不能忽視其他監管機構的意見」，它們可以提出反對，「至少暫時」阻礙主責監管機構的決策。

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編輯：李勝君