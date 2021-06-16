【低水上車】粉嶺公屋2房放盤不足24小時 即獲同座綠表客承接 單位10年升值近6倍

白居二蜂擁入市，資助房屋交投也增加，買家入市速度也更快，就連樓齡達37年、位於新界北的公屋也受追捧。



世紀21奇豐粉嶺區區域董事蔡惠娟表示，買家遇心儀單位即拍板入市，Y字形結構公屋實用，放盤不足24小時，即獲綠表客承接。該行新近促成粉嶺公屋祥華邨成交，單位為祥智樓高層02室，實用面積381平方呎，2房間隔，望內園景觀。

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單位原開價250萬元，放盤不足24小時，速獲同座高層住戶以241.8萬元(居二市場價) 承接，實用面積呎價6,346元。



據了解，原業主於2010年12月購入上址，當時作價34.8萬元(未補地價)，持貨逾10年至今轉售，賬面獲利207萬元，單位期內升值近6倍。

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位於粉嶺新運路38號的祥華邨，設有10座，共5,122伙，屋邨於1984年至1986年間入伙，樓齡達35年至37年。其後屋邨於1998年在租者置其屋計劃（第六期甲）把單位出售給所屬租戶。屋村設有樓高3層的祥華商場，內有超級市場、酒樓、街市等設施。領展分別在2013年和2016年為商場進行翻新工程。

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記者：陳詠妍

