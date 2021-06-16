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【開市9點半】時代天使掛牌　昨暗盤漲113%一手賺3.9萬　騰訊ADR失守600關

股市 06:45 2021/06/16

分享：

（1）時代天使 （06699） 今正式掛牌，昨在暗盤市場高見419.8元，帳面最多賺4.9萬元，收市富途暗盤最終收報368元，升113%，一手200股帳面賺3.9萬元。恒指昨下跌203點，收報28638點，北水全日淨流出4億元，沽科技股吸汽車股，賣出最多是騰訊 （00700） 及小米 （01810） ，淨吸吉利 （00175） 及比亞迪 （01211） ；騰訊ADR失守600關。

【新股IPO】時代天使6699暗盤曾飈1.4倍收升113%　一手帳面至少賺3.8萬元

即睇開市9點半重點：

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（2）越秀  （00123）  擬分拆越秀服務  （新上市編號：06626） 獨立上市 ，今早啟動招股，入場費為3292.9元。

【新股IPO】越秀服務6626明招股、入場費3293元 管理層：在地鐵發展成熟城市洽談更多項目

（3）3.5厘高息銀債即將開賣，首次放寬至60歲或以上長者認購，齊睇5大不可不知。

【銀色債券】3.5厘高息銀債即將開賣、60歲都可以買　銀債5大不可不知

（4）大家樂  （00341）  首席執行官羅德承表示，現時「最大緊箍咒是5成入座率」。

【業績︱餐飲】大家樂：5成入座率為最大緊箍咒　料今財年在港開11間大家樂及一粥麵

（5）觀塘凱滙的打疫苗抽獎，昨起登記，首日登記人數已錄逾33.8萬人。

【打疫苗抽凱滙】信和華置抽樓活動6月15日起接受登記　首日登記人數逾45萬人（附流程圖、抽獎網址）

（6）據銷售文件，君實生物  （01877）  擬以每股69至71.5元配售H股，折讓4%至7.4%，集資約21.8億港元。

【配股潮】君實生物擬折讓4%至7.4%配股 集資逾21億元

（7）特步國際 （01368） 獲高瓴認購5億元可換股債券，股價升兩成。

【特步1368】特步創新高收升兩成　獲高瓴認購5億元可換股債券

（8）美國5月零售銷售按月下跌1.3%，差過預期的0.8%，反映經濟復甦緩慢，消費者支出仍然審慎。

【美國經濟】美國5月最終需求PPI按月升0.8%　5月零售銷售跌1.3%

（9）摩根大通行政總裁戴蒙（Jamie Dimon）提出「現金是王道（cash is king）」，目前有5000億美元現金，部署加息投資機會。

【美國加息】摩通CEO：預留5000億美元部署儲局加息投資機會

港股ADR及美股收市情況：

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記者：區嘉俊

欄名 : 開市9點半

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港股 美股 時代天使（06699） 君實生物（01877） 大家樂（00341） 越秀服務（06626） 越秀地產（00123） 分拆 戴蒙 特步國際（01368）

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【港股夜期+ADR】騰訊ADR失600關　美團ADR退守300關　北水淨流出4億　沽科技股吸汽車股（不斷更新）
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