▲ 【航空告急】香港航空附屬港航地面服務7月1日停止運作、遺散240名員工 港航：停運是艱難且急不容緩的決定

香港航空（Hong Kong Airlines）地勤服務供應商、全資的香港航空地面服務（HAGSL）將於7月1日起終止運作，並會遣散240名員工。香港航空發言人回覆本報表示，隨旅行需求暴跌加上復甦無期，將香港航空地面服務停止營運是一個既艱難且急不容緩的決定香港航空正委任新服務供應商，以處理有限的客運航班服務，公司向客戶保證在過渡期内，香港航空的機場服務將繼續維持。

港航早前推「長期帶薪假」，A320機組停飛一年，詳見【下一頁】

香港航空發言人指，香港航空正處於嚴峻的求存狀況，必須進行架構重組，使公司變得更精簡和更具效率，以確保香港航空在充滿挑戰的未來能夠持續營運。

香港航空地面服務指，停運主要因疫情持續及其對旅遊業的嚴重影響，並會於日內依照僱傭合約條款及勞工法例為約240名受影響的員工提供遣散方案。

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編輯：陳韻妍