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遠東發展擬1.15億英鎊出售倫敦Dorsett City酒店

股市 22:52 2021/06/15

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遠東發展 （00035） 宣布，全資附屬公司Mazuma及Dorsett Hospitality與Aldgate HotelBidco Limited訂立買賣協議，透過DCLL股份及Elite股份，以總代價為1.15億英鎊，出售位於英國倫敦9-13 Aldgate High Street的Dorsett City London Hotel。

待交易完成後，集團由此銷售事項估計所錄得收益約為5,000萬英鎊。另交易完成時，集團全資附屬公司 DHI Hotel Management UK Ltd（「管理人」）將與DCLL訂立酒店管理協議，提供酒店管理服務。

遠東發展董事總經理孔祥達指，集團將酒店資產變現，符合集團策略，且展示遠東發展於全球經營酒店的能力。

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編輯：區嘉俊

港股 酒店 遠東發展 英鎊 倫敦 英國 遠東發展（00035）

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