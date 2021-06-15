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【新股IPO】楊受成旗下新傳企劃遞交上市申請　經營「新假期」、「經濟一週」等9個品牌

股市 22:52 2021/06/15

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楊受成旗下新傳企劃遞交上市申請

經營「新假期」、「東方新地」、「經濟一週」及「新Monday」等的新傳企劃向聯交所申請上市。新傳企劃為富商、英皇集團主席楊受成旗下的傳媒生意，據初步招股書顯示，楊受成上市前透過楊受成產業控股持有新傳企劃7成股權。

值得留意是，新傳企劃行政總裁李一培及「經濟一週」董事總經理李蘭嬌分別持有20%及10%股權。

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新傳企劃為數碼媒體公司，主要透過數碼媒體平台向廣告商，包括跨國品牌所有者、廣告代理公司至中小企等提供綜合廣告解決方案。新傳企劃目前經營9個媒體品牌，包括「新假期」、「東方新地」、「經濟一週」、「新Monday」、More、GOtrip、Sunday Kiss親子童盟，以及Madame Figaro及SSwagger。

據初步招股書顯示，新傳企劃於2020年錄得盈利為4116.8萬元，按年升53.8%，其中盈利的38.8%屬非經常性收入，為從香港特區政府防疫基金項下保就業計劃收取的補助。收入方面，去年錄得2.1億元，按年跌21%。

新傳企劃表示，集資所得資金擬用於與其他媒體或電子商務市場從業者合併及收購，或建立策略聯盟；推出自動化廣告投放平台、個人智慧消費平台及電子商務解決方案平台，擴展及加強產品系列；建設內部媒體內容管理平台；用於新辦公室資本開支及改進資訊科技基礎設施等。

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編輯：袁諾曦

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