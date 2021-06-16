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【SaaS股】中國有贊押後私有化計劃　因「有贊科技」主板上市未獲批　早段跌3%

股市 09:36 2021/06/16

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中國有贊押後私有化計劃　因「有贊科技」主板上市未獲批

中國有贊 （08083） 早前擬私有化，並計劃以「有贊科技」到主板上市。中國有贊發公告指，由於計劃先決條件，即聯交所原則上批准有贊科技股份於主板上市未達成，將計劃先決條件最後完成日期由6月底延遲至不遲於10月12日，私有化計劃的最後完成日期延遲至11月26日。

中國有贊周三（16日）開市早段跌3.3%，現報1.5元。

中國有贊去年虧損收窄至2.95億元，看【下一頁】

中國有贊指，私有化及有贊科技於主板上市計劃仍按進程推進，但上市申請審批需時，因此需耐心待該先決條件達成後方可進行私有化計劃，故需延長寄發相關文件。集團正努力與各專業團體密切跟聯交所溝通，希望原則上批准有贊科技股份於聯交所主板上市可盡快落實。

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相關文章：【業績｜SaaS股】富瑞下調中國有贊目標價至2.6元　股價績後插兩成（第三版）

【新股IPO】中國有贊擬私有化曾跌一成　每股註銷價0.1352元、有贊科技介紹形式上市

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編輯：袁諾曦

港股 私有化 中國有贊（08083）
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