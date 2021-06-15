美歐暫息貿易紛爭 未來5年不收懲罰性關稅

美國及歐盟就解決貿易糾紛達成協議，宣布未來5年，都不會向對方的出口貨品加徵懲罰性關稅。美國貿易代表戴琪表示，今次協議可解決美歐之間存在多時的問題，強調與其和最密切的盟友對抗，倒不如團結應對共同威脅。

惟戴琪（Katherine Tai）不忘警告，如果美國企業不能與歐洲企業公平地競爭，美國將重新向歐洲商品加徵關稅。

美國總統拜登（Joe Biden）目前身處比利時布魯塞爾，今日與歐盟委員會主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen）及歐洲理事會主席米歇爾（Charles Michel）會談，是拜登上台後的首次美歐峰會。

早前已有消息指，美歐兩日以來密集式商討，已就解決貿易爭端接近達成協議，而最終協議會於峰會上敲定。

美國及歐盟的貿易爭端，源於17年前對旗下飛機生產廠商提供補貼一事，互指對方製造不公平的貿易環境，雙方2004年分別向世界貿易組織（WTO）投訴。

世貿早年裁定歐盟補貼空中巴士（Airbus）後，時任美國總統特朗普（Donald Trump）2019年10月宣布，對75億美元的歐洲商品加徵關稅，包括芝士及酒類。

惟世貿其後又裁定美國非法補貼波音（Boeing），歐盟遂作出報復性措施，去年11月起對40億美元的美國出口商品加徵關稅，包括美國的煙草。

直至今年3月，美國及歐盟同意暫停徵收懲罰性關稅4個月，重啟協商。

責任編輯：嚴智勇