【MPF】滙豐：將推出定期提取強積金服務　仍需時探討放寬投資A股後新基金需要

▲ 滙豐香港退休金主管盧德芳（右）表示，短期內會推出分階段提取服務；圖左為滙豐投資管理中國及香港股票部主管沈昱。

政府去年11月將上海及深圳等交易所納入「核准證券交易所」名單，容許強積金基金10%以上的淨資產值投資在A股等市場。滙豐香港退休金主管盧德芳表示，目前仍在探討推出包括A股基金在內的新基金情況，暫時未有定案。他又預告，短期內推出定期提取強積金服務，供合資格成員每月定期收取指定金額。

盧德芳透露，計劃本月推出強積金定期提取服務，讓年滿65歲或符合提早退休條件的成員，提交一次性申請，每月定期收取指定金額，將強積金轉化成長期穩定的退休收入，未提取的強積金餘額則可以繼續投資滾存。

就強積金計劃對A股的10%配置上限取消，盧德芳指內部有定期檢討基金投資組合，並會繼續參考成員需求研究新產品，但留意到市面上已有類似產品供選擇，內部仍然需時研究。

滙豐投資管理中國及香港股票部主管沈昱稱，放寬強積金計劃對A股的投資上限，有助發掘獨特的投資主題，例如電動車、新能源等板塊，而且有助分散投資風險。她續指，即使今年以來A股的回報不及港股，但重申中長看好A股前景。

另外，「積金易」（eMPF）平台正在籌建，對於未來強積金基金的降費空間，盧德芳回應時稱，該行2019年第七次下調收費後，現時平均開支率約1.21%，低於市場平均的1.45%，而該行一直有定期檢討收費策略。

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記者：趙穎妍