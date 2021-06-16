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【NFT】SHOUT辦NFT藝術展覽　海港城展出13套藝術作品

商業 10:00 2021/06/16

分享：

SHOUT Art Hub（SHOUT）& Gallery 和 NOIZ 及 YAS 微保險舉辦NFT藝術展覽（SHOUT提供圖片）

NFT（Non-fungible token，非同質化代幣）近年在全球掀起了一股熱潮。由 SHOUT Art Hub（SHOUT）& Gallery 和 NOIZ 及 YAS 微保險舉辦NFT藝術展覽，即日起至6月21日，將於尖沙咀海港城的畫廊展出共13組NFT藝術展品。

【本土文化】手繪港彩瓷器買少見少　「粵東磁廠」港彩技術瀕失傳 （多圖有片）

【ESG】Bonaqua推新標誌及包裝設計　推動可持續發展

NFT是一種虛擬資產，其附有的智能合約具自動執行功能，買方與賣方在區塊鏈中的交易紀錄皆公開可見，故能做到防篡改及刪除。NFT不僅能保障藝術創作的擁有權，更可為藝術家的創作心血創造更大的商業價值和珍稀度。

SHOUT Art Hub＆Gallery 是首個結合 AR 代碼技術，將實物藝術品的真實性與防篡改區塊鏈技術聯繫的畫廊。 畫廊將展出由 Matt Gondek、Jerkface、Ron English、Parra 等知名藝術家創作的合共13 套藝術作品，每件藝術作品均配上由 NOIZ 鑄造的 NFT。YAS 微保險更為是次推出的世界首個NFT微保險「NFTY」，為新手買家減低 NFT 藝術作品失竊和有所損失的風險。 

早於6月初，蘇富比亦舉辦了「Natively Digital: NFT拍賣」預展，於倫敦、紐約及香港的蘇富比藝術空間舉行，一系列獨特的NFT藝術作品，更透過Samsung的電視系列展示出來。

只需從電視模式切換至藝術模式，Samsung Lifestyle TV – The Frame便能搖身一變成為展示NFT藝術作品的畫架，為空間打造出一個與真實無異的藝術畫廊。（Samsung提供圖片）

蘇富比早前舉辦了「Natively Digital: NFT拍賣」預展。（Samsung提供圖片）

SHOUT ART HUB & GALLERY
展覽期：即日至2021年6 月21 日
時間：星期一至日 11:00 — 20:30
地點：尖沙咀海港城海運大廈L3 OT308A

【展覽寒冬】會議展覽業資助計劃　延長至明年6月

責任編輯：朱悅瀅

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