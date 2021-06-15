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【K11】K11與周杰倫及蘇富比舉辦拍賣預展　為「Contemporary Curated」首度登陸亞洲

股市 20:40 2021/06/15

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K11與周杰倫及蘇富比辦拍賣預展　為「Contemporary Curated」首度登陸亞洲

新世界 （00017） 旗下K11集團與歌星周杰倫及全球拍賣公司蘇富比聯手舉行「JAY CHOU X SOTHEBY’S」當代藝術拍賣預展。此次蘇富比公開預展由即日（15日）起至6月18日於K11 MUSEA及K11 ATELIER舉行。K11集團指，是次合作標誌著K11與蘇富比第二次聯手，也是蘇富比「Contemporary Curated」拍賣系列首度登陸亞洲。

K11集團於週末與歌星周杰倫在Victoria Dockside的K11 ATELIER聯手舉辦蘇富比VIP預展及網上座談會，為「JAY CHOU X SOTHEBY’S」當代藝術拍賣預展揭開序幕。

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在預展中，藝術愛好者將欣賞到周杰倫於2007年首次執導之電影作品《不能說的秘密》中亮相的經典古董鋼琴；其第七次個人世界巡迴演唱會「地表最強」期間所穿著的三組演出服裝；以及50件來自晚間拍賣及日間拍賣網上專場的藝術佳作。

預展期間，K11及蘇富比亦將合辦一系列專題講座及活動。日間拍賣網上專場將於6月10至22日舉行，接受網上競投。是次預展將以6月18日的晚間拍賣作結，現場拍賣會將於蘇富比藝術空間舉行，並將透過蘇富比網站及社交媒體平台進行直播。

相關文章：【K11】新世界：內地及香港K11於五一黃金周整體銷售額按年升49%

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編輯：袁諾曦

港股 新世界發展（00017） 新世界 K11 ATELIER K11 MUSEA

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