【裝修熱話】4人單位公屋裝修 設「膠囊式隱藏工人房」 瞓儲物櫃空間超窄　轉身都難僅靠小天窗透氣

香港不少家庭需要聘請外傭，而外傭離鄉別井，也望有一個合理的容身之所，近日有網民在討論區發帖，轉貼一家裝修公司的片段，片中所見是一個3至4人公屋單位，設有「膠囊式隱藏工人房」，但睇真啲，原來所謂的膠囊工人房，實際卻是位於廳中的一個儲物櫃，窄少的空間瞓入去真的轉身都難，僅透一扇小天窗透氣，難怪有網民批評，瞓在此工人房真的會精神分裂。

網友在連登討論區，分享一段裝修公司的完工YOUTUBE片段，是位於石硤尾邨美柏樓一個3至4人單位，攝於去年10月份。該公司在該片段以「膠囊式」、「隱藏工人房」、「簡約時尚」作標題。片中所見，單位應是兩房一廳設計，提及客戶需要為工人姐姐設計一個獨立的工人房，在寸金尺土的環境下，公司設計出「膠囊式隱藏工人房」，整個裝修費約19萬元。

「膠囊式隱藏工人房」睇真啲：

▼ 點擊圖片放大 +9 +8

就片段所見，所謂的「膠囊式工人房」，實際上是位於廳中的一個儲物櫃，設有百葉氣門，門口位置設有燈制開關，最盡頭則有層架，應是給工人姐姐放置隨身物品之用。而整個工人房空間闊度約只有1米，深則約有2米，基本上瞓入去想轉身都難。雖說有開設天窗透氣，但面對如此侷促的密室，有幽閉恐懼症的話隨時會發作。

【相關文章】真正「佛系」裝修 金碧輝煌閃到你暈 夠膽瞓上床嗎？ 網民：回家要大喊「阿彌陀佛」【見下頁】

單位廳及睡房設計：

▼ 點擊圖片放大 +15 +14

見到此工人房設計，網友的反應相當激烈，絕大部份均斥責該戶主，「住公屋請工人都算，仲要咁樣整間工人房屈住，住多陣都精神分裂」、「多啦A夢都入唔到去 仲窄個棺材 工人姐姐都唔會揀公屋吧」、「以前叫工人房 而家叫工人櫃」。

【相關文章】又係朋友介紹中伏 戶主新入伙公屋 訂造傢俬錯晒位 廁所櫃迫到熱水爐都放唔落 【見下頁】

單位廚房及廁所設計：

▼ 點擊圖片放大 +10 +9

其他網友回應：

有諗頭，咁貴請designer，就係貴係呢d地方囉

你咁對個工人，工人一定會好好對番你

公屋都會有姐姐做，但唔會揀做一間連床都無，仲衰過瞓梳化

太空膠囊房係for人旅遊，瞓一晚兩晚，唔係長瞓日日瞓係呢D棺材到，冇精神病都困到有精神病

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【 imoneymag.com 】

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

記者：李兆明