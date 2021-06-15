【新股IPO】領悅服務傳本周闖關 目標集資7.8億元

時代天使（新上市編號：06699）備受市場注目，未知能否帶動其他新股活動氣氛，不過踏入6月中旬，確實愈來愈多新股要趕及６月底前招股上市。消息指，內地物業管理公司領悅服務將尋求本周進行上市聆訊，預期最快下星期啟動預路演，目標集資最多1億美元（約7.8億港元）；建銀國際為其獨家保薦人。

【新股IPO】時代天使6699暗盤曾高見336元 一手帳面賺逾3.2萬元，見【下一頁】



根據領悅服務初步招股文件顯示，截至2020年9月底，公司已簽約管理226項物業，總簽約建築面積約3,490萬平方米，截至最後可行日期，總簽約建築面積及在管建築面積分別約為3,630萬平方米及2,030萬平方米。

領悅服務去年前9個月的收入為3億元人民幣，按年增加72%，期內利潤為5380萬元人民幣，按年急增2.7倍。

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記者：張以正