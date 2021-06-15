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【業績︱餐飲】大家樂：5成入座率為最大緊箍咒　料今財年在港開11間大家樂及一粥麵

股市 19:41 2021/06/15

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大家樂：5成入座率為最大緊箍咒　料今財年在港開11間大家樂及一粥麵

大家樂 （00341） 首席執行官羅德承表示，消費市道及晚市踏入4月開始回穩，在低基數下，速食餐飲銷售有增幅，但休閒餐飲及機構飲食業務仍然受壓。他提到，現時「最大緊箍咒是5成入座率」，速食業務的早市及午市可將堂食轉嫁至外賣，故早午時段回到合理水平，不過晚市仍然較疲弱，而且即使取消了5成入座率的限制，料市民需要一段時間才會願意「搭枱」。

派息方面，羅德承指，若公司能夠負擔都會派息，希望今年派息可保持50%至60%。

大家樂全年多賺3.9倍、重新派末期息28港仙，看【下一頁】

集團對香港餐飲市場審慎樂觀，預期今年在速食餐飲會開設11間店，大家樂及一粥麵均有。羅德承指，開店位置會視乎地區需求以、租金水平及每呎銷售，於民生區或者民生及工作區開店機會較大，是否關店則會留意續租條款，現時很多業主採取觀望態度，即使續租首年租金有低雙位數的減幅，及後租金水平亦會回升。

無意申請為C類或D類食肆

集團旗下食肆以B類模式運作，羅德承指，現時晚市做到8點已斷市，認為無須將營業時間延至晚上12時，不會刻意申請以C類、D類模式運作。

問及加價，羅德承稱，整體顧客對價格敏感，雖然面對食材價格上升及通脹壓力，但「看不到（價格）可轉嫁給消費者」，去年度大家樂香港平均餐價下跌0.5元至37.5元。

由於「保就業計劃」已完結，羅德承指，為平衡銷售限制，未來人手會採取靈活排班、全職員工減少加班，以及減少兼職員工。

大家樂澄清沒有禁止菲傭進入分店，看【下一頁】

機構飲食業務去年度按年跌44.1%至5.3億元，學童飯盒生意由去年1月起停擺，現時學生復課半天，但公司已趁機投資於提升生產線，從日本引入了自動煮飯機，由洗米至包裝均不用經過人手進行。

今財年計劃於內地開17間店

內地方面，集團預計今財年將會開設17間餐廳。羅德承指，廣州地區開爆發疫情，當地許多餐廳不准堂食，政府做法雷厲風行，而集團早前已有堂食轉為外賣的經驗，目前生意穩定，仍較去年佳。

為響應政府，企業陸續提供疫苗假期，羅德承指，現時員工可享兩日疫苗假，每打一針可獲一天假期，更笑稱自己已打兩針。另外，在電子消費券方面，羅德承指，正與電子支付儲值商商討推出優惠。

相關文章：【疫苗優惠】怡和集團送出1000萬元禮品抽獎 獎品包括平治房車、購物餐飲住宿禮券

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編輯：袁諾曦

港股 大家樂（00341） 大家樂

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