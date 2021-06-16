【Whatsapp】WhatsApp以隱私為題推新廣告　拒向各國政府妥協

現今用戶重視數據安全及個人私隱，早前即時通訊軟件WhatsApp宣佈凖備更改使用條款，引起全球多個國家與地區用戶的強烈反對。WhatsApp現正式推出首個以隱私為主題的廣告，以回應用戶對其隱私條款改變的不滿。

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據外媒BBC報道，WhatsApp於6月14日起，正式推出首個以隱私為主題的全球廣告推廣活動，會在英國與德國市場率先推出，之後在多國陸續推出。

WhatsApp透露，英國等各國政府施壓，要求其在信息加密的方式上進行妥協，WhatsApp對此堅決反對。WhatsApp負責人Will Cathcart表示，各國政府應在在安全方面要求更多，而確保安全的首要條件是平台須有強大的安全性。公司認為，各國政府不應該削弱科企提供安全保障技術的能力。

▲ WhatsApp於6月14日起，正式推出首個以隱私為主題的全球廣告推廣活動。

WhatsApp現時使用端到端加密，即信息只能在發信設備與收信設備上讀取。執法部門、WhatsApp平台本身及其母公司Facebook無法查看或者攔截這些信息。英國內政大臣普Priti Pate曾表示，在打擊分享兒童性虐待非法內容的行動中，端對端加密的做法是「不可接受的」。

在今年一月，WhatsApp宣布凖備更改使用條款時，要求用戶同意其可與母公司Facebook分享用戶數據，引起其全球多個國家與地區用戶的強烈反對，導致數以千計的用戶轉向使用Signal和Telegram等競爭對手的服務。Will Cathcart 重申，在WhatsApp的更新中，用戶個人隱私不會因條款的更改而有任何改變。

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責任編輯：張凱琳