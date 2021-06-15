  • 30°C
香港時間 : 2021615日 (二) 20:09
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【通脹升溫】擔心通脹非暫時性 摩通CEO透露正增持現金

股樓投資 19:45 2021/06/15

分享：

近日美國公布的消費者物價指數（CPI）及撇除能源食品價格的核心CPI創下多年歷史新高，令通脹預期繼續升溫，惟聯儲局過去一直認為通脹只是暫時性，但近日不少大行已透露口風，擔心疫情後將出現嚴重通脹。

【美股焦點】Novavax公布新冠疫苗效用率達90.4%　股價盤前大漲10.8%

摩根大通行政總裁戴蒙 (Jamie Dimon)周一 (14 日)出席銀行會議中指出，通脹問題或非只暫時存在，戴蒙在小摩該會議上透露，因應通脹問題，摩通已有效地增持現金，而非投資於美債或做其他投資，又指該行現時非常有耐心，因他認為通脹很有可能非暫時存在。

戴蒙又提到，摩根大通的資產負債表中持有5000億美元現金，實際上它們一直囤積越來越多的現金，靜待以更高息的投資機會，計畫從短期、長期利息上升中受益。他又表示該行已為通脹做好準備，並會在未來6到9個月內做出決定。

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【 imoneymag.com 】

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

撰文 : 林展鋒

增持 戴蒙 食品 指數 美國 美國聯儲局 行政

上一篇文章

【疫苗抽獎】打疫苗抽信和華置凱滙千萬單位 首天已錄逾33.8萬人登記 反應空前熱烈（附抽獎網址及詳情）

下一篇文章

【美股分析】周期股比重高於美股 歐股表現六年來首領先美股
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【報稅2020】填報稅表攻略　勿忘3個最常漏報項目
【報稅2020】填報稅表攻略　勿忘3個最常漏報項目
【美股入門】 美股開市/收市時間、盤前盤後交易　一文看清美股交易時段
【美股入門】 美股開市/收市時間、盤前盤後交易　一文看清美股交易時段
【居屋2020】拆解居屋「遊戲規則」　這位媽媽用一間公屋變兩間居屋
【居屋2020】拆解居屋「遊戲規則」　這位媽媽用一間公屋變兩間居屋
【職場熱話】當護士人工可升到80K 踏入中產 移民不是夢？ 網民：護士工作不易捱
【職場熱話】當護士人工可升到80K 踏入中產 移民不是夢？ 網民：護士工作不易捱
【消費優惠】PayMe x 麥當勞® App 買滿30元即可享有9折
【消費優惠】PayMe x 麥當勞® App 買滿30元即可享有9折
【買樓理財】難得有公務員綠表資格　368萬即買592呎屯門居屋
【買樓理財】難得有公務員綠表資格　368萬即買592呎屯門居屋