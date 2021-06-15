【通脹升溫】擔心通脹非暫時性 摩通CEO透露正增持現金

近日美國公布的消費者物價指數（CPI）及撇除能源食品價格的核心CPI創下多年歷史新高，令通脹預期繼續升溫，惟聯儲局過去一直認為通脹只是暫時性，但近日不少大行已透露口風，擔心疫情後將出現嚴重通脹。

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摩根大通行政總裁戴蒙 (Jamie Dimon)周一 (14 日)出席銀行會議中指出，通脹問題或非只暫時存在，戴蒙在小摩該會議上透露，因應通脹問題，摩通已有效地增持現金，而非投資於美債或做其他投資，又指該行現時非常有耐心，因他認為通脹很有可能非暫時存在。

戴蒙又提到，摩根大通的資產負債表中持有5000億美元現金，實際上它們一直囤積越來越多的現金，靜待以更高息的投資機會，計畫從短期、長期利息上升中受益。他又表示該行已為通脹做好準備，並會在未來6到9個月內做出決定。

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