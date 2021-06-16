【打針抽獎】打疫苗抽信和華置凱滙千萬單位 首天已錄逾45.5萬人登記 反應空前熱烈（附抽獎網址及詳情）

為鼓勵市民儘快接種新冠肺炎疫苗，政府和商界近期推出各種打疫苗抽獎活動，其中信和集團旗下黃廷方慈善基金與華人置業集團送出凱滙一房單位作為大抽獎活動的終極大獎，引起全城起哄，以上活動於周二（15日）上午9時起接受登記，市民反應非常熱烈，首日截至下午9時，即開放登記後首12小時，登記人數已逾45.5萬人。

是次抽獎活動共送出21份獎品送予已接種疫苗的香港居民，得獎者有機會贏取終極大獎 -- 位於香港凱滙的一房住宅單位一個，樓面面積449平方呎，價值約1,080萬元。得獎者領取終極大獎而涉及的任何香港印花稅、註冊費及律師費，以及終極大獎的首年管理費，將全數由抽獎活動的贊助單位支付。

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終極大獎外，該次抽獎還提供20份二獎名額，即價值港幣10萬元的預付卡簽賬額或信用卡免找數簽賬額，持有有效香港居民身份證的香港居民，包括永久居民及非永久居民，以及持有香港工作簽證的人士，例如家庭傭工等均有資資格參與。

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持有有效香港永久性居民身份證的香港永久居民（「永久居民」）均符合資格參加抽獎，有關人士於2021年9月1日或之前已年滿18歲並在香港完成接種兩劑新冠疫苗的香港居民均可參加是次抽獎，包括已在抽獎活動公佈前完成接種兩劑新冠疫苗的香港居民。如任何人士之前染上2019 冠狀病毒病，他們在已完成接種一劑新冠疫苗後，在相同的條件下將符合資格。

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抽獎活動大使亦將於香港十個指定物業的活動櫃台協助公眾人士進行網上登記（櫃台地址及開放時間詳列於文末的表格）。抽獎登記截止日期為2021年9月1日香港時間下午5時30分。

抽獎連結：請按此

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記者：陳詠妍