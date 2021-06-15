【二手破頂潮】分支家庭客一睇即拍板入市　海禧華庭540萬沽創同類新高

連月來樓市氣氛向上，買家多數怕遲買更貴，最近就有買家加快入市，北區樓出現新高成交。中原地產上水中心第二分行經理林俊強表示，上水海禧華庭新近錄得成交，一個兩房單位以540萬沽出，屬同類單位新高價。

上述單位為海禧華庭2座中層H室，實用面積394平方呎，兩房間隔，原叫價550萬元，議價後以540萬元易手，實用面積平均呎價13,706元，屬同類單位新高價。

林俊強指，新買家為同區分支家庭，已睇樓一段時間，見樓價穩步上揚，怕遲買更貴，見單位價錢合理，睇樓時立即還價並於當日決定入市。據了解，原業主則於2010年以189萬元購入上址，持貨11年，是次沽出單位賬面獲利約351萬元離場，單位升值186%。

延伸閱讀︰【有相睇】預算夠買同區兩房單位 首置客寧花878萬買海之戀一房單位【下一頁】

▼ 點擊圖片放大 +6 +5

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【 imoneymag.com 】

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機