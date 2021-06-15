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【二手破頂潮】分支家庭客一睇即拍板入市　海禧華庭540萬沽創同類新高

股樓投資 19:28 2021/06/15

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連月來樓市氣氛向上，買家多數怕遲買更貴，最近就有買家加快入市，北區樓出現新高成交。中原地產上水中心第二分行經理林俊強表示，上水海禧華庭新近錄得成交，一個兩房單位以540萬沽出，屬同類單位新高價。

上述單位為海禧華庭2座中層H室，實用面積394平方呎，兩房間隔，原叫價550萬元，議價後以540萬元易手，實用面積平均呎價13,706元，屬同類單位新高價。

林俊強指，新買家為同區分支家庭，已睇樓一段時間，見樓價穩步上揚，怕遲買更貴，見單位價錢合理，睇樓時立即還價並於當日決定入市。據了解，原業主則於2010年以189萬元購入上址，持貨11年，是次沽出單位賬面獲利約351萬元離場，單位升值186%。

延伸閱讀︰【有相睇】預算夠買同區兩房單位　首置客寧花878萬買海之戀一房單位【下一頁

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撰文 : 謝昕蕎

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