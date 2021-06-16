【美俄峰會】專家唔睇好 料拜登普京只為互相震懾

▲ 美國學者認為拜登與普京舉行美俄峰會意在震懾對方和發出警告，指出美俄關係仍陷於低谷。

美國總統拜登與俄羅斯總統普京周三於瑞士舉行的美俄峰會舉行在即，外界關注拜登與普京在美俄峰會上討論哪些議題。美國學者認為，拜登與普京舉行美俄峰會意在震懾對方和發出警告，指出美俄關係仍陷於低谷。

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俄羅斯歷史學家奈馬克（Norman Naimark）表示，美俄關係或正處於80年代以來的最低點。

奈馬克指出，拜登（Joe Biden）及普京（Vladimir Putin）都強調尋求雙邊關係的穩定性、可靠性和可預測性，更指美俄政府都警告外界要對峰會上取得突破保持最低限度期望，因此預計討論難有重大進展。

美俄峰會舉行詳情

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外界批評拜登於俄羅斯作出連番舉動後，仍選擇與普京會面，等同放任俄方的舉動。

惟史丹福大學學者斯托納（Kathryn Stoner）認為，拜登是希望透過這次會晤向普京發出警告，如黑客和網絡攻擊等問題仍然持續，美方將會採取行動制止。

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斯托納指出，俄羅斯擁有核武器，也估計普京掌權至2036年的機會很大。因此，斯托納認為美方需要在某些議題上發出震懾信號，才能促成雙方在特定領域合作。

美國前副國家安全顧問羅玆（Benjamin Rhodes）表示，俄方在烏克蘭、黑客攻擊等議題的態度堅決，縱使雙方試圖透過會晤表達美俄關係並無瓦解，也無法保證他們有能力做到這點。

專家也認為，普京利用與西方的對抗關係，來分散國内民眾對俄羅斯經濟疲弱等問題的注意。

另外值得留意的是，拜登不會於峰會結束後按慣例與普京舉行聯合記者會，決定單獨召開記者會。據悉，美方是為避免出現美俄針鋒相對的畫面。拜登日前就此決定解釋，稱這不是一場要決定誰能做得更好或試圖讓對方難堪的比賽。

責任編輯：鄭錦玲