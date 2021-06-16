  • 31°C
香港時間 : 2021616日 (三) 11:20
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【美俄峰會】專家唔睇好 料拜登普京只為互相震懾

環球政治 09:35 2021/06/16

分享：

美國學者認為拜登與普京舉行美俄峰會意在震懾對方和發出警告，指出美俄關係仍陷於低谷。

美國總統拜登與俄羅斯總統普京周三於瑞士舉行的美俄峰會舉行在即，外界關注拜登與普京在美俄峰會上討論哪些議題。美國學者認為，拜登與普京舉行美俄峰會意在震懾對方和發出警告，指出美俄關係仍陷於低谷。

【美俄峰會】拜登普京會傾甚麼？專家料難有突破 【下一頁】

俄羅斯歷史學家奈馬克（Norman Naimark）表示，美俄關係或正處於80年代以來的最低點。

奈馬克指出，拜登（Joe Biden）及普京（Vladimir Putin）都強調尋求雙邊關係的穩定性、可靠性和可預測性，更指美俄政府都警告外界要對峰會上取得突破保持最低限度期望，因此預計討論難有重大進展。

美俄峰會舉行詳情

    點擊圖片放大
    +2

外界批評拜登於俄羅斯作出連番舉動後，仍選擇與普京會面，等同放任俄方的舉動。

惟史丹福大學學者斯托納（Kathryn Stoner）認為，拜登是希望透過這次會晤向普京發出警告，如黑客和網絡攻擊等問題仍然持續，美方將會採取行動制止。

【美俄峰會】拜登：普京是值得尊敬的對手 聰明且強硬 【下一頁】

斯托納指出，俄羅斯擁有核武器，也估計普京掌權至2036年的機會很大。因此，斯托納認為美方需要在某些議題上發出震懾信號，才能促成雙方在特定領域合作。

美國前副國家安全顧問羅玆（Benjamin Rhodes）表示，俄方在烏克蘭、黑客攻擊等議題的態度堅決，縱使雙方試圖透過會晤表達美俄關係並無瓦解，也無法保證他們有能力做到這點。

專家也認為，普京利用與西方的對抗關係，來分散國内民眾對俄羅斯經濟疲弱等問題的注意。

另外值得留意的是，拜登不會於峰會結束後按慣例與普京舉行聯合記者會，決定單獨召開記者會。據悉，美方是為避免出現美俄針鋒相對的畫面。拜登日前就此決定解釋，稱這不是一場要決定誰能做得更好或試圖讓對方難堪的比賽。

責任編輯：鄭錦玲

相關文章

【美俄峰會】拜登普京會傾甚麼？
今日
【美俄峰會】拜登普京會傾甚麼？
【美俄峰會】拜登：普京是值得尊敬的對手 聰明且強硬
2021/06/15
【美俄峰會】拜登：普京是值得尊敬的對手 聰明且強硬
普京會面拜登前 承認俄美關係處近年低點
2021/06/12
普京會面拜登前 承認俄美關係處近年低點
拜登：俄羅斯若做「有害行動」 將有嚴重後果
2021/06/10
拜登：俄羅斯若做「有害行動」 將有嚴重後果
歐盟禁止白俄客機進入領空 本月或通過制裁名單
2021/06/05
歐盟禁止白俄客機進入領空 本月或通過制裁名單

你可能感興趣

【美俄峰會】拜登普京會傾甚麼？
今日 08:05
【美俄峰會】拜登普京會傾甚麼？
【美俄峰會】拜登：普京是值得尊敬的對手 聰明且強硬
14:45 2021/06/15
【美俄峰會】拜登：普京是值得尊敬的對手 聰明且強硬
普京會面拜登前 承認俄美關係處近年低點
13:05 2021/06/12
普京會面拜登前 承認俄美關係處近年低點
地緣政治 外交 美俄關係 美國 俄羅斯 普京 拜登

上一篇文章

馬斯克放售最後豪宅 專心移民火星？（多圖）

下一篇文章

英國最受尊敬公眾人物 梅根力壓凱特憑甚麼？
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【輝瑞疫苗】BioNTech料須打第3針疫苗（第二版）
【輝瑞疫苗】BioNTech料須打第3針疫苗（第二版）
【新冠肺炎】出紅疹要小心 英國研究稱屬四大病徵
【新冠肺炎】出紅疹要小心 英國研究稱屬四大病徵
【新冠疫苗懶人包】科興、輝瑞、牛津三大疫苗 一文看懂主要分別
【新冠疫苗懶人包】科興、輝瑞、牛津三大疫苗 一文看懂主要分別
【新冠疫苗】接種可贏780萬獎金 俄亥俄州抽獎「谷針」
【新冠疫苗】接種可贏780萬獎金 俄亥俄州抽獎「谷針」
新型冠狀肺炎全球疫情（06月16日 時間11:00）
新型冠狀肺炎全球疫情（06月16日 時間11:00）
英國擬將香港列入免隔離入境名單
英國擬將香港列入免隔離入境名單