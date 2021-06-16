馬斯克放售最後豪宅 專心移民火星？（多圖）

科技狂人兼電動車生産商特斯拉（Tesla）創辦人馬斯克上月透露，將出售其總值1億美元（約7.8億港元）的所有物業，以專注投資火星移民計劃。馬斯克周一（14日）於Twitter發文指，決定放賣位於三藩市南部的最後一間房屋，據悉目前叫價3,750萬美元（約2.93億港元）。

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馬斯克（Elon Musk）上月透露將放售總值1億美元的所有物業，以資助及實現其火星移民計劃。

馬斯克名下目前只剩最後一間物業，座落於三藩市南部Hillsborough的莊園。他以往一直出租房屋，未有公開放售。有傳媒發現，馬斯克去年11月把物業靜悄悄從租務市場撤下。

然而，馬斯克周一（14日）發文，決定出售最後的豪宅，表示那裏是個「特別的地方」，目前主要作為活動租借場地，期待可以賣給一個大家庭。據悉，馬斯克2017年以2,340萬美元（約1.83億港元）購入物業。

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資料顯示，豪宅有100多年歷史，面積1.6萬平方呎，設有9間套房，設施包括室外游泳池、宴會廳、大型花園等，更坐擁海灣景觀，以及鄰近遠足小徑及峽谷。該物業沒有經地產代理放售，意味著若買家對物業表示有興趣，需直接聯絡馬斯克。

責任編輯：郭麗明