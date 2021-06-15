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【小米股價】小米發佈大量招聘職位　涉自動駕駛工程師

股市 18:53 2021/06/15

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小米集團 （01810） 宣布正式立項造車後，再有進一步動作。小米今日（15日）在其官方網站，一口氣刊登20個自動駕駛技術的相關職缺，涉及的工程師職位包括前端平台研發、高精地圖、定位、數據平台、算法優化等等，將於北京市海淀區工作。

有關職位需要參與到自動駕駛的核心研發流程，舉例，車載基礎架構的工程師，職責是負責搭建自動駕駛核心研發流程與基礎軟件，如優化研發流程和代碼規範，提升軟件與算法團隊的產品質量與效率，保障行車安全等，並要設計和開發高性能、易擴展的車規安全的車載核心系統。

要求崗位「對世界的潛在影響充滿熱情」

小米在招聘欄提到，應徵者的「加分項」是熟悉汽車、航天等關鍵系統的研發流程和規範、參與過車載操作系統和中間件的研發，熟悉常用深度學習框架，例如PyTorch， TensorFlow等；有關開發工具工程師的招聘，更提到要求這崗位「對自動駕駛技術及其對世界的潛在影響充滿熱情」。

內媒分析指，造一輛智能電動車，會在算法和軟件開發等相關自動駕駛模塊上進行多年的經驗積累，而這對於小米，無疑是短板。隨著華為和大疆相繼開始「造車之旅」，自動駕駛領域的軟件工程師變得愈發關鍵。

相關文章：【小米造車】雷軍被指夜訪長城汽車研發中心　長汽午後抽升收市倒跌

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編輯：區嘉俊

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