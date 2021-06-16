英國最受尊敬公眾人物 梅根力壓凱特憑甚麼？

▲ 多名英國王室成員都登上最受尊敬公眾人物榜，而梅根的排名更力壓大嫂凱特。

英國哈里王子與夫人梅根接受專訪時大爆英國王室内幕，哈里及梅根為此遭到外界連番批評。但英國有團體訪問過千名年青人，發現多名英國王室成員都登上最受尊敬公眾人物榜，梅根的排名更力壓大嫂凱特。

【英國王室】梅根父親賣慘求見外孫 批哈里夫妻被利用 【下一頁】

瀏覽最受尊敬公眾人物榜主要排名（由低至高）

▼ 點擊圖片放大 +7 +6

關注青年健康的英國慈善機構stem4於5月26日至29日訪問1,032人，受訪者主要為13歲至25歲的年青人。調查會了解多名公眾人物的受尊敬程度，包括音樂家、網上内容創作者、運動員及各界公眾人物。

調查發現，梅根（Meghan Markle）非常受年青人的歡迎，支持度達到21%。威廉王子夫人凱特（Kate）的公眾形象也十分良好，但支持度卻低梅根約10個百分點。

該機構指出，受訪者比較尊敬一名公眾人物，主要原因是認為這個人勇敢和適應能力強，即使遇到逆境也會堅持下去，或是捍衛人民權利及讓社會變得更美好。

除了梅根和凱特外，英國多位王室成員都有上榜，包括英女王伊利沙白二世（Queen Elizabeth II）、哈里王子（Prince Harry）和威廉王子（Prince William）。

傳愛女取名致敬英女王未獲准 哈里梅根反駁：有共識 【下一頁】

stem4創辦人兼行政總裁克勞斯（Nihara Krause）指出，公眾人物不需要賺大錢或外貌出眾，只要表現出勇敢、富韌性和同理心的一面，也可贏得年青人的尊重。

該組織一直關注青年健康，克勞斯指出更重要的是，包括哈里王子及女歌手Billie Eilish等上榜的名人，都對自己面對的心理健康挑戰持開放態度。

責任編輯：鄭錦玲