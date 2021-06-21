曾淵滄：投資車位回報高

香港山頂超級豪宅Mount Nicholson近日一個車位成交價高達1,020萬元，震驚全世界，可能是全世界最貴的車位。一直以來，有些香港人會投資車位，這是全世界少有的——不少地區買樓都會附送車位，唯獨香港車位嚴重不足，價格一升再升。

投資車位好處良多

我第一次買車位是1998年，當年我買下一個曉暉花園單位，同時買了一個車位自用。後來，我搬離曉暉花園，該單位與車位就保留下來收租。

事隔多年的今日， 該車位的市價上升幅度竟高於住宅單位市價，在香港買車位投資好像比買樓投資更有利。車位的租金回報率也比住宅高。此外，買車位收租絕不會遇上租霸，租用者一不交租，可馬上通知管理處禁止該車進入停車場。過去許多年，我位於曉暉花園的車位，租約只簽一年，租用者也一次過付清一年租金，不是租霸。

還有，一般租用車位的多是居住在該屋苑的人，出租車位便毋須經過地產代理，直接在住客俱樂部張貼一張出租車位的小廣告就行了，節省了地產代理的佣金。由此看來，買車位投資的好處不少，但買車位投資的人並不多。理由之一可能是車位買賣的資訊不多，地產代理處根本找不到幾個放盤，大部分車位的買賣及出租都是屋苑內業主和住客之間的事。

政策令車位供不應求

香港車位如此值錢，完全是政府政策造成的，不論是當年的港英殖民地政府或是今日特區政府，都以控制停車位來控制汽車數量。當一個人有自置的停車位，也不願意付高昂的停車費，就不可能擁有汽車，一個屋邨的住宅單位可能1,000個，往往停車位只有300個。這只是住宅，像中環等最多人前往的工作地點，情況更可怕，大量十幾層高的舊建築，完全無停車位，內有大量的人在辦公，當中不乏有錢人，怎麼辦？

他們只好請司機， 把老闆送到辦公室樓下然後離開，請不起司機的人只好把汽車停在「附近」的停車場，所謂「附近」，往往不是步行可達的距離，得再轉乘的士或地鐵，才能到辦公地點。如此折騰，擁有汽車不但成本高，也不是賞心悅目的事。投資車位的高回報，是政府政策帶來的，最大風險就是政策有變。

本文節錄自712期WEALTH 置業安居

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