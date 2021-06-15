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【異動股】比亞迪董事長稱有望與小米合作造車 全日升近5%

股樓投資 19:16 2021/06/15

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比亞迪（01211）董事長王傳福早前於2021中國汽車論壇中澄清，早前其言論被誤解為勸退小米（01810）勿盲目投入造車行業，同時表示正並小米洽談有關汽車領域的合作。

比亞迪全日升4.7%，收報224.4元，成交35.8億元。小米全日無升跌，報28.15元，成交31億元。

【大行點睇】盈利預測下調近三成 瑞信下調中國奧園目標價  詳情請看[下一頁]

王傳福早前表示，互聯網科企造車需要把握好戰略方向，以免損失時間及金錢。該言論被認為是在勸退小米。王傳福指其言論被外間誤解，並指小米與比亞迪一直維持良好的戰略性合作關係，比亞迪一向有為小米代工生產小米手機。

他又指，未來比迪亞將會繼續在汽車領域上支持小米，目前雙方正就汽車領域的合作進行洽談。

【滙豐5】滙豐削減馬來西亞分行數目 推動業務數碼轉型  詳情請看[下一頁]

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撰文 : 趙家盈

港股 比亞迪股份（01211） 中國 異動股 成交 小米

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