【異動股】比亞迪董事長稱有望與小米合作造車 全日升近5%

比亞迪（01211）董事長王傳福早前於2021中國汽車論壇中澄清，早前其言論被誤解為勸退小米（01810）勿盲目投入造車行業，同時表示正並小米洽談有關汽車領域的合作。

比亞迪全日升4.7%，收報224.4元，成交35.8億元。小米全日無升跌，報28.15元，成交31億元。

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王傳福早前表示，互聯網科企造車需要把握好戰略方向，以免損失時間及金錢。該言論被認為是在勸退小米。王傳福指其言論被外間誤解，並指小米與比亞迪一直維持良好的戰略性合作關係，比亞迪一向有為小米代工生產小米手機。

他又指，未來比迪亞將會繼續在汽車領域上支持小米，目前雙方正就汽車領域的合作進行洽談。

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