【Windows 10】微軟宣布2025年將全面終止支援Windows 10

▲ 微軟近日發表的官方文件中顯示，該企將會在2025年10月14日起，停止對Windows 10 Home和Windows 10 Pro功能上的更新。

微軟（Microsoft）次世代Windows作業系統將於下周四（24日）正式亮相，有傳將被命名為「Windows 11」。而隨著新版本登場，微軟的官方文件透露，將會於2025年10月中正式停止對Windows 10 Home和Windows 10 Pro作支援更新，過後就不會再推出任何Windows 10 的安全更新以及新版本。

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根據外國科技網站The Verge報道指，微軟近日發表的官方文件中顯示，該企將會在2025年10月14日起，停止對Windows 10 Home和Windows 10 Pro功能上的更新，同時也提及Pro Education和Pro for Workstations會同時停止支援服務。不過就沒有透露Windows 10 Enterprise以及Windows Server的安排，相信這兩個平台將會有更長壽命。

事實上，Windows 10 Home and Pro是在2015年7月29日正式亮相，而過往的 Windows 版本大部分的壽命均為10年的時間，所以在2025年10月24正式退役也相當合理。

在今年5月，微軟行政總裁Satya Nadella就在年度開發者大會Build上首度開腔，承認自己在過去幾個月已經在試用最新世代的 Windows，而外界推則這個作業系統將會命名為Windows 11。

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責任編輯：曾曉汶