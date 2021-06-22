【一時佳話@iM網欄】五招令畢卡索 從寂寂無名到永垂不朽

上期提到畢卡索如何憑著五大招數的首二招，便從寂寂無名的小夥子，到薄有名聲。如大家錯過了，可重溫一下：

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今期繼續為大家分享後三招。

第三招: 創造競爭

推出新作的時候，畢卡索往往會邀請畫商們一起到家裡或工作室商討。雖然人是一起來，但畢卡索每次只會邀請一位畫商入內詳談，講解每一幅畫作的創作背景、技巧等等，希望大家能夠明白他想要表達的意念，令抽象畫變成一個個活靈活現的故事。

在外等候的畫商，看到前面的人離開，通常都忍不住都會問：「你覺得怎樣啊？」可是，無論出來的人給甚麼評語，是正面或是負面，問的人也心懷陰謀論，覺得對方是在說謊。如此一來，大家都會互相猜疑，在想其他人會不會搶走自己的心頭好。這樣無形中便會在各大畫商之間引起競爭，扭轉原先由買家主導買畫的情形，輕鬆地將主導權收回在畢卡索手中。

第四招: 明星代言

當時大部分人消費，都是真金白銀付款。不過畢卡索別出心裁，付款的時候並不用鈔票，而是故意用自己親筆簽名的支票來付。

試想想，假設現在周杰倫親身光臨你的店鋪，你會想要收現金，或是他親筆簽名的支票呢？如果金額不是十分龐大的話，相信大部分人都會寧願收支票。那麼，收取支票後，你又會不會到銀行兌現呢？這個答案很可能也是No。或許，你會邀請對方一起合照，然後把支票裱起來，放在店鋪的當眼處作宣傳，當作是「家傳之寶」。

當時畢卡索已經開始成為炙手可熱的人物，很多人在跟他交易時，都想要他的簽名支票。如果，只有少部分人將他的支票裱起來，這些支持者便好像很有面子，但當全巴黎的人都引以為傲的話，大家便是默默地為畢卡索宣傳了。

第五招: 異業結盟

這招簡單來說便是Crossover。

當時很多巴黎人都喜歡芭蕾舞表演，而畢卡索本人更是狂熱分子。作為抽象派畫家，畢卡索特意微調自己的風格，為芭蕾舞劇設計舞台和服裝，希望令更多觀眾更容易明白他的設計。在舞者表演結束謝幕時，畢卡索身穿自己設計、很是誇張的服裝，留待最後才壓軸出場，立刻成為全場的焦點。其實說到底，畢卡索也只是設計師，還有舞劇的主角、導演、幕後老闆等等，卻只有畢卡索能夠瞬間俘虜觀眾的心。

除此以外，畢卡索還為法國最有名的出產物——紅酒，設計品牌Logo，令很多愛酒之人都有機會接觸到他的作品。

畢卡索就是運用五大招數，令自己聲名大噪，甚至成為永垂不朽的大藝術家。你知道他最貴的畫作價格是多少嗎？在2015年，美國佳士得拍賣行拍出他的畫作，成交額接近一億八千萬美金！當時畢卡索已經離開人世多年，為甚麼還能夠有如此大的影響力？因為「畢卡索」已經不只是他個人的名字，還是一個品牌的名字，故而能夠超越生死、貫穿時空。

作者＿周榮佳 作者簡介：從事保險業廿多年，擁有15個專業資格的暢銷書作家。2020年更獲HKFI選為年度傑出保險代理，在業界享負盛名。

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