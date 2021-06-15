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【ESG】羅兵咸永道未來5年擬增聘三分一人手 料涉10萬人

Hot Talk 18:18 2021/06/15

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外媒報道，會計師事務所羅兵咸永道未來5年擬增聘10萬人，捕捉ESG市場機遇。

全球氣候問題愈趨嚴峻，可持續發展日益受到關注。外媒報道，會計師事務所羅兵咸永道（PwC）計劃未來5年在全球增聘超過三分一人手，料涉10萬人，作為其120億美元投資計劃的一部分，以捕捉環保、社會及管治（ESG）領域的市場機遇。

羅兵咸永道過去5年的僱員人數增長超過四分一，達到28.4萬人，料本次增聘將再增加10萬人。該行相關投資包括30億美元亞太業務的投資計劃，目標該區收入倍增。同時羅兵咸永道會在美國和亞洲成立「trust leadership institutes 」，為客戶提供商業道德、ESG方面的培訓。

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根據Source Global Research數據，單是純粹的可持續議題專業諮詢服務，例如清潔技術、可持續投資等，在2020年市場規模已達到10億美元，若與其他業務結合，勢將變得更加有利可圖。

此外，羅兵咸永道會在質量控制、自動化審計方面會投資10億美元，同時該行計劃進行收購，以提升其在ESG、雲計算、人工智能領域的能力。

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編輯：陳健婷

ESG 可持續投資 亞太 可持續發展 審計 亞洲 羅兵咸永道

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