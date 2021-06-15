【疫苗獎賞】信和集團打針抽樓首日截至下午5時　登記人數逾33.8萬（附抽獎網址）

▲ 信和集團抽獎活動即日起接受登記，有機會贏取終極大獎——位於香港凱滙的一房住宅單位壹個，價值約1,080萬元。（信和集團提供圖片）

信和集團旗下黃廷方慈善基金有限公司與華人置業集團共同贊助禮品之抽獎活動即日起接受登記（https://www.vaccinationluckydraw.hk），首日截至下午5時正登記人數逾33.8萬。抽獎登記截止日期為2021年9月1日香港時間下午5時30分。

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抽獎獎品

抽獎活動共送出21份獎品予已接種疫苗的香港居民，有機會贏取終極大獎——位於香港凱滙的一房住宅單位壹個，樓面面積449平方呎，價值約1,080萬元。得獎者領取終極大獎而涉及的任何香港印花稅、註冊費及律師費，以及終極大獎的首年管理費，將全數由抽獎活動的贊助單位支付。

持有有效香港居民身份證的香港居民（永久居民及非永久居民），包括持有香港工作簽證的人士，例如家庭傭工，均有資格贏得是次送出的20份預付卡簽賬額或信用卡免找數簽賬額，每份價值10萬元。

抽獎資格

於2021年9月1日或之前已年滿18歲並在香港完成接種兩劑新冠疫苗的香港居民均可參加是次抽獎，包括已在抽獎活動公佈前完成接種兩劑新冠疫苗的香港居民。如任何人士之前染上2019 冠狀病毒病，他們在已完成接種一劑新冠疫苗後，在相同的條件下將符合資格。

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責任編輯：朱悅瀅