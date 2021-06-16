【家居裝修】疫情無損港人裝修預算　室內設計、蝸居家具商機崛起

▲ 有市民表示，計劃花30萬至50萬裝修，預算不受疫情影響。

疫情下港人待在家的時間增加，雖然經濟前景不明朗，但市民的裝修預算未有減少。香港家居博覽日前（14日）閉幕，有入場市民表示因新居將於年內入伙，故希望到展會格價「做功課」。有室內設計公司亦稱展期內有不少人查詢裝修方案，以2至3人的小家庭為主。

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有不少市民趁假期入場參觀香港家居博覽，市民甘先生表示，由於新居於年底入伙，故希望到展會參考不同類型室內設計，計劃花30萬至50萬裝修。另一市民邱先生亦指由於短期內家中將會有小型裝修，故希望到場逛逛，了解一些傢俬、裝修套餐。他稱暫時未有裝修預算，但會比較不同品牌的優惠套餐。到場物色寢具、床上用品的蔡先生亦稱，計劃尋找1萬元以下的產品。他指消費力未有受疫情影響，「家中有需要便會買。」

裝修需求持續 獨特港式家具看俏

展商之一的BMB室內設計裝修工程指，展會期間有不少市民查詢裝修方案，不論是新居屋、私人屋苑入伙，或是二手樓翻新亦有。該品牌銷售及市場推廣經理林小姐表示：「疫情期間，裝修的住宅單位減少，因工程期間住客無處可去，入住酒店又擔心不安全」，但對生意影響不大。因仍然有新樓入伙，裝修需求持續。同時，她亦未見裝修預算有縮減情況出現，查詢的客人主要是2至3人的少人家庭為主；新樓裝修預算大約10至20萬元左右。

▲ 本地浴室用具品牌INFINITE特別推出港式迷你浴缸等產品，望貼近消費者需求

本地浴室用具品牌INFINITE亦指，雖然人流比預期少2成至3成左右，但市民消費意慾不俗。該品牌市場推廣部負責人蕭小姐續指︰「由於留意到大部分新居屋面積較小，故特別推出港式迷你浴缸等產品，希望可貼近消費者的需求。」受限於香港的居住環境面積，品牌相信未來市場將會繼續向蝸居家具、度身訂造傢俬方面發展。蕭又稱，與價錢相比，現時顧客更着重產品的獨特性，市面上較罕見、供應較少的產品，吸引力較大。故品牌亦推出人造石材質的浴具，定價處於高中價位。

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記者：葉泳珊