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【新股IPO】森松國際2155減價重啟招股 即日起招股 一手入場費2505元

股樓投資 18:40 2021/06/15

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內地壓力設備製造商森松國際（新上市編號：02155）在今年３月上市前突然停，今日終捲土重來。森松國際計劃發售2.5億股，當中10%在港公開發售，招股價介乎2.2元至2.48元，每手1,000股，入場費2,505元。由周二（15日）至周五（18日）招股，6月28日掛牌；國金證券(香港)為獨家保薦人。

【新股IPO】時代天使6699暗盤曾高見336元 一手帳面賺逾3.2萬元，見【下一頁】

森松國際原訂今年3月上市，惟隨後因需要更多時間回應監管機構的查詢而擱置上市；當時其招股價介乎2.48元至3.92元，招股下限為現在捲土重來的招股價上限。

是次集資所得，其中60%將用於提升產能；13.2%將用於提升服務能力從而加強壓力設備相關增值服務；12%將用於推進國際化策略；4.8%將投資於研發；餘下10%將用作營運資金及一般公司用途。

延伸閱讀:國金證券指泡泡瑪特可續享行業紅利　首予「買入」評級　股價連升3日市值重返千億元

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記者：張以正

森松國際（02155） IPO 港股

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