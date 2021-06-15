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Dyson研發背包檢測香港空氣　大排檔、搓手液都是污染源？

商業 18:35 2021/06/15

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Dyson以空氣質素偵測背包，搜集本港空氣質素的數據。

Dyson早前研發空氣質素偵測背包，利用內置智能感應器偵測懸浮微粒及有害氣體等污染物。繼倫敦、悉尼、台灣後，Dyson今年初亦把此空氣質素偵測背包帶來香港，搜集本港空氣質素的數據。

Dyson此空氣質素偵測背包配置了其空氣清新機現有的偵測技術。工程師把電路版重新設計以符合背包大小，而當中使用的3款感應器，一個可量度溫度、濕度，另一個則是測量二氧化氮（NO2 ）及揮發性有機化合物（VOC），第三個是灰塵感應器，可以激光檢測PM 2.5及PM 10。

Dyson此個背包曾於2019年協助倫敦國王學院及大倫敦管理局進行Breathe London研究，供學童當作書包使用，偵測他們在上學下課路途的空氣質素。研究結果最終令31%的學童改變了上學下課的路線，及後Dyson把研究推廣至其他地方，以此空氣質素偵測背包先後在悉尼、台灣及印度收集空氣質素數據。

哪裡空氣污染較嚴重？

今年3月Dyson則在香港邀請園境設計師鄭律韻（Melody）帶著空氣質素偵測背包兩日，測試港九新界不同地方的空氣質素

今年3月Dyson則在香港邀請園境設計師鄭律韻（Melody）帶著空氣質素偵測背包兩日，根據她日常工作及假日郊遊的行程，測試港九新界不同地方的空氣質素。檢測結果發現，除了十字馬路口等常見的街道污染源外，進入大排檔、炒栗子檔，PM 2.5水平亦會因燃燒煤炭及煮食而急升。寺廟更因通風有限，PM 2.5水平增加63倍以上。

同時，疫情下常見的消毒搓手液亦是另一個空氣污染源，因噴霧式個人護理產品如手部噴霧、清潔產品等，大多會釋放揮發性有機化合物。當附近有人使用搓手液時，Dyson空氣質量指數均會錄得欠佳水平。

記者：葉泳珊

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