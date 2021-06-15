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【大行點睇】晶片不足問題料第三季有改善 美銀證券提高耐世特目標價

股樓投資 17:52 2021/06/15

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美銀發表報告，指耐世特 （01316） 對電動車及先進駕駛輔助系統的研發，將有利公司長綫發展。美銀根據半導體公司及汽車供應鏈的消息，指汽車晶片不足的問題將在第二季達到高位，在第三季供應反彈下，影響將逐步減低。

延伸閱讀：【異動股】湖北氣爆事件 中國燃氣急跌14%後停牌 大摩料其股價將受壓直至調查完結 見【下一頁

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美銀認為，耐世特有35%銷售額來自長汽 （02333） ，後者北美業務反彈較預期快，加上北美市場庫存低，預計下半年銷售將反彈，對耐世特有幫助，預計公司下半年收入按年增18%，較今年上半年增加43%，同時上調公司2022年及2023年盈利預測，較原來預期上升9%及8%，目標價由11.3元增至16元，同時評級由「中性」提高至「買入」。

 

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撰文 : 謝克迪,CFA

港股 銷售 汽車 買入 目標價 耐世特（01316）

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統計處：2021年首季本港居民總收入為7,211億 較去年同期上升7.5%

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