【大行點睇】晶片不足問題料第三季有改善 美銀證券提高耐世特目標價

美銀發表報告，指耐世特 （01316） 對電動車及先進駕駛輔助系統的研發，將有利公司長綫發展。美銀根據半導體公司及汽車供應鏈的消息，指汽車晶片不足的問題將在第二季達到高位，在第三季供應反彈下，影響將逐步減低。

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美銀認為，耐世特有35%銷售額來自長汽 （02333） ，後者北美業務反彈較預期快，加上北美市場庫存低，預計下半年銷售將反彈，對耐世特有幫助，預計公司下半年收入按年增18%，較今年上半年增加43%，同時上調公司2022年及2023年盈利預測，較原來預期上升9%及8%，目標價由11.3元增至16元，同時評級由「中性」提高至「買入」。

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