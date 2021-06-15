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樂善堂推「酒店式」過渡性社會房屋 月租3970元起 即日起接受申請

理財智慧 18:06 2021/06/15

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九龍樂善堂推出首個「酒店式」過渡性社會房屋——「樂屋」，為輪候公屋的基層家庭，及低收入青年提供住所，以紓解其住屋及經濟壓力，並提供適切的社區支援。「樂屋」由即日起接受申請，合資格申請者為輪候公屋3年或以上基層家庭及低收入在職青年，截止日期至7月23日中午12時。

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樂善堂表示，「樂屋」於上月通過運輸及房屋局審批，並獲撥款2,130萬元支持。酒店位於土瓜灣區，共提供161個房間，主要為2人房屋，面積約120平方呎，並設有4個無障礙單位，面積為240平方呎。租金每月為3,970至4,370，當中已包括$750水電、煤氣及wifi費用，服務使用者起租期為2021年9月1日。

運輸署新增3個試行自動泊車系統選址 增加泊車供應量【下一頁

酒店房間設有雙人或單人床、獨立廁所、花灑淋浴間、衣櫃、床頭櫃、雪櫃、電視機及免費Wi-Fi，基於消防安全及其他相關條例要求，酒店房間內不能進行煮食。不過酒店2樓設共享廚房可供煮食，以及共享服務間，提供社區支援服務。此外，樂善堂的社企可提供每餐售價25元膳食。

市建局首次採用「預先招標」於橡樹街項目試行 縮短其項目發展周期【下一頁

項目詳情及下載申請表格，可參閱附件宣傳海報或瀏覽樂善堂網站www.loksintong.org

 

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撰文 : 陳楚琨

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