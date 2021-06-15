英澳達成自由貿易協議 英農恐成輸家

英國脫歐後，重掌貿易政策決定權，近年來積極與其他國家商討，達成貿易協議。英國政府周二宣布，成功與澳洲達成自由貿易協議，預計會為英國創造多達350萬個就業職位。但英國農業界卻對此感到憂慮，擔心成為協議中的輸家。

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英國政府周二（15日）在聲明中表示，英國與澳洲達成自由貿易協議，車輛﹑威士忌及糖果等多種商品入口澳洲市場時，可享較低關稅優惠，形容今次是英澳兩國關係的新曙光。英國政府指自由貿易協議為英國商界及顧客開啟良好機會，亦可讓有意出外工作的英國青年，提供前往南半球澳洲就業的機會。

不過，並非所有英國商戶感到受惠。英國農業界便憂慮，澳洲農民能夠以更低成本生產牛肉，肉類的關稅削減後，廉價澳洲農產商品會打擊當地農產品競爭力。由於澳洲農民會使用英國禁止的部分荷爾蒙生長促進劑﹑殺蟲劑及添加劑，英國環境部擔憂，從澳洲入口的農產品會破壞當地食安要求。

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英國國際貿易大臣卓慧思（Liz Truss）則保證，與澳洲的自由貿易協議會包括保障英國農業界的條款，並不會降低英國的食安要求。

責任編輯：吳漢培