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【新盤價單】何文田VAU Residence加推17伙　折實550.6萬起　最快周末開售

股樓投資 17:43 2021/06/15

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由萬科香港發展的何文田住宅項目「VAU Residence」今日推出價單第2號，涉及17伙單位，戶型由開放式至兩房間隔，當中包括4伙開放式、9伙一房及4伙兩房單位，實用面積由209平方呎至388平方呎。

發展商指，今批加推單位主要為中層單位，價單售價由655.4萬元至1,126.4萬元，扣除最高16%優惠後，折實售價由550.6萬元至946.2萬元，折實呎價由23,858元起，平均呎價25,131元。撇除樓層及景觀等因素，屬原價加推。

    點擊圖片放大
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資料顯示，項目位於何文田自由道11號，日前公布首張價單，並已開始收票，截至周一（14日）已收近300票，發展商指最快本周末開售。此外，項目示範單位已開放予公眾參觀，位於長沙灣The Campton商場1B期地下。

延伸閱讀︰

【首張價單】何文田VAU Residence入場費499.8萬起 打針買樓有回贈【下一頁

【示範單位】何文田VAU Residence 285呎一房單位附送特製衣櫃 配掛衣拉桿方便收納【下一頁

【示範單位】何文田VAU Residence 388呎兩房單位 穿過浴室先到工作平台【下一頁

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撰文 : 謝昕蕎

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私人屋苑 VAU RESIDENCE 何文田 萬科

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