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統計處：2021年首季本港居民總收入為7,221億 較去年同期上升7.5%

理財智慧 17:59 2021/06/15

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政府統計處今日（15日）發表2021年第1季的香港本地居民總收入數字，為7,221億港元，較2020年同期上升7.5%，同季以當時市價計算的本地生產總值估計為7,006億元，按年升幅為6.8%；而2021年首季本地居民總收入較本地生產總值多出215億港元，相當於該季本地生產總值的3.1%，主要是由於投資收益淨流入。

【明日大嶼】研究中部水域人工島 土木工程拓展署撥約5.5億元予「明日大嶼」：【下一頁

而本年第一季的香港初次收入總流入較上年同期下跌2.8%至3,363億港元，相當於該季本地生產總值的48.0%；與此同時，2021年首季的初次收入總流出較上年同期下跌4.6%至3,148億元，相當於該季本地生產總值的44.9%。

按國家／地區分析，在2021年第1季，中國內地仍然是本港初次收入總流入的最主要來源地，佔當季總流入的46.4%。其次為英屬維爾京群島，佔21.6%；而在初次收入總流出方面，英屬維爾京群島及中國內地在2021年第1季繼續是最主要目的地，分別佔當季總流出的28.0%及26.0%。

【特殊兼職】香港電台招兼職服裝統籌 時薪126元 需具備工作經驗：【下一頁

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責任編輯：潘曉豐

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