紐約亞裔外賣男無故被刺 負傷盡責完成送餐（有片）

美國歧視亞裔問題情況持續惡劣，紐約市近日發生疑似針對亞裔的仇恨犯罪案件。紐約市布魯克林區一名53歲亞裔男子，在送外賣途中無故被人從後用刀襲擊並推倒在地，當時男子仍堅持完成送餐，最後回到餐廳才意識到自己被刺傷及報警。警方懷疑是針對男子亞裔身分，循仇恨犯罪調查。

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53歲亞裔男子於上周日（13日）晚，在紐約市布魯克林區（Brooklyn）送外賣途中，突然被一名身穿綠色連帽衛衣、戴迷彩頭套的男子尾隨。男子更詭秘地靠近，向亞裔男說：「發生什麼事？」

據紐約市警方發布的影片顯示，亞裔男聽到男子發問後，轉身望向對方。此時，男子隨即用刀刺傷亞裔男後背，並將他撞倒在地。亞裔男工作的中餐店經理指，男子遇襲後後如常起身繼續送餐。當他回到餐廳向同事講述事件後，才意識到自己被人用刀刺傷及流血。

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亞裔男遇襲片段

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亞裔男其後被送往醫院接受治療，沒有生命危險。中餐店經理則指男員工受了不少驚嚇，希望警方盡快緝捕疑犯歸案。紐約市警方表示，初步把案件定性為仇恨犯罪，正就案件進行調查，同時呼籲當日目擊事件的人士盡快與警方取得聯繫。

根據紐約警方公布的數字，截至5月31日為止，區內針對亞裔的仇恨犯罪案件較去年同期增加335%，整體仇恨犯罪個案亦按年增加98%。

責任編輯：郭麗明