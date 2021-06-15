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【大行點睇】盈利預測下調近三成 瑞信下調中國奧園目標價

股樓投資 17:34 2021/06/15

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瑞信發表報告，中國奧園 （03883） 去年銷售增長放緩後，管理層今年定下銷售目標1,500億元人民幣，較去年銷售增13%，而現時公司首五個月合約銷售達到530億元人民幣，相當於全年銷售目標35%，而行業的完成率大約38%。該行指，公司管理層將去槓桿列為優先目標，在土儲緊張下，市區重建的項目對銷售更加重要，現時公司今年市區重建可售資源約380億元人民幣，佔比約17%。

瑞信認為，截至去年底公司未入帳銷售約1,560億元人民幣，相當於該行對公司2021財年物業發展收入的194%，而合同負債及未入帳銷售比例大約44%，低於行業平均70%，影響公司盈利的可見度。瑞信下調公司今明兩年度的盈利預測，較原來預期下降28%及33%，同時將資產淨值估計降低17%，把目標價由10元降至8.3元，評級亦由「跑贏大市」降至「中性」。

 

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撰文 : 謝克迪, CFA

港股 目標價 中國 銷售 中國奧園（03883）

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