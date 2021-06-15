減醣電飯煲不減醣？　消委會：半數樣本減醣表現遜色

近年興起減醣電飯煲，皆因其標榜蒸煮出來的米飯較傳統電飯煲煮出來的低醣，有助控制進食者的血糖及體重。消委會測試11款減醣電飯煲的減醣表現、效能表現及使用方便程度，結果發現樣本間的表現非常參差，有半數樣本減醣表現遜色。

消委會測試11款減醣電飯煲，售價由738元至2,388元，額定功率由500至1,200瓦特，包括4款磁應（Induction Heating，簡稱IH）減醣電飯煲及7款微型電腦減醣電飯煲。測試結果顯示，以每100克米飯計，傳統電飯煲煮出的米飯含32.7克碳水化合物，9款樣本以「正常模式」煮出的米飯，量得的平均碳水化合物含量為36.6克，較傳統電飯煲煮出的米飯高約12%。

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測試結果顯示，除「Thomson」及「Kirakuu」外，其餘樣本都兼備正常煮飯模式。其中「金樂Goldenwell」每100克正常米飯含42.8克碳水化合物，比傳統電飯煲的米飯更高約31%。而全部11款樣本煮出的減醣飯，量得的平均碳水化合物含量為31.3克，當中6款樣本的減醣飯的碳水化合物含量比傳統電飯煲煮出的米飯高，由0.6%至16.5%，只有「Thomson」（#1）及「Thanko」（#5）的減醣飯相對較低，每100克含24克或以下碳水化合物。

甚麼是醣？

膳食中提供能量的營養素包括碳水化合物、蛋白質及脂肪。碳水化合物屬於醣類，主要可分為單糖（monosaccharides）、雙糖（disaccharides）及複合碳水化合物（complex carbohydrates）（包括澱粉及膳食纖維）三類。減醣飲食指減少日常飲食中碳水化合物的攝入量。

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責任編輯：黎淑雯