【移民澳洲】悉尼所屬州擬推首置客資助 高達15萬

▲ 悉尼所在的新南威爾士州計劃推出首次置業資助，向首置客發放高達2.5萬澳元（約15萬港元）的資助。

澳洲政府早前宣布延長香港畢業生和技術簽證5年，為香港人申請永久居留移民澳洲提供途徑，澳洲樓市也受港人關注。悉尼所在的新南威爾士州為幫助民眾上車，計劃推出首次置業資助，向首置客發放高達2.5萬澳元（約15萬港元）的資助。

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新州早前計劃推行稅改，提出以年度物業稅（annual property tax）來取代一筆過印花稅，稱有助減低民眾買樓的首期成本以減輕上車壓力。

新州財長佩羅泰特（Dominic Perrottet）發表稅改首輪公眾諮詢結果報告，稱公眾普遍支持該州擺脫置業前期成本高的印花稅等措施，提升民眾的負擔能力和支持家庭流動。

佩羅泰特在報告中也透露政府的新措施，該州計劃直接推行首次置業資助，來取代現有的印花稅優惠（stamp duty concessions）措施，最高可獲2.5萬澳元。

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悉尼目前的樓價中位數為130萬澳元（約776萬港元），較去年同期上升12.6%。按上述樓價計，買樓首期已達到5.6萬澳元（約33.7萬港元），也令不少有意置業的年青人無奈卻步。

報告顯示1942年至1951年出生的人當中，有6成人在25歲至34歲時已經置業。至於1982年至1991年出生的人當中，在25歲至34歲時已置業的比例卻只有45%。佩羅泰特指上述數據反映，年青人在置業方面正面臨巨大挑戰。

新州政府估計如實施稅改措施，料有助增加持有物業者比例約6%，相等於該州會增加30萬人置業。

另外，新州政府的首輪諮詢結果顯示，有84%的人認同有需要改革印花稅措施，有三分之二的人更認為印花稅是置業的重大障礙。

新州政府已收到來自相關行業人士與民眾的超過250份意見書，並指公眾諮詢期將會於7月底結束。

責任編輯：鄭錦玲