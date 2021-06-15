【新股IPO】時代天使6699暗盤曾高見336元 一手帳面賺逾3.2萬元　

內地領先隱形矯治解決方案提供商時代天使（新上市編號：06699）將於明日（16日）掛牌，此前市場已預期該股首日掛牌表現或會有驚喜，結果根據上市前暗盤表現果然令人眼前一亮，根據輝立交易平台顯示，時代天使暗盤高開近91%，報330元，暫時高見336元，較招股價173元升92%。

【新股IPO】時代天使6699傳一手中籤率1.5% 認購逾2000萬元方穩獲一手，見【下一頁】

時代天使是次共發售1,682.96萬股，其中10%公開發售獲逾2,078倍超額認購，已啟動回撥機制佔比增至50%，一手中籤率僅1.5%；其招股範圍介乎147元至173元，並以上限定價，料集資淨額約27.22億元。是次集資所得，主要用作為創美基地的建設提供資金、提升公司研發能力和為內部與合作研發項目提供資金、開發智能信息技術系統、擴大內部銷售團隊、營銷品牌推廣及培養醫學人才等。

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記者：張以正