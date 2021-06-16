【樓市熱話】30多年與父母同房 上車後又被要求同住 港男大呻：點解要情緒勒索我！

香港地少人多，一百呎的房間住三、四個人也不是什麼罕見的事。長久下來，不少香港人的夢想是有一個安樂窩，能有自己的房間。近日有網民於網上討論區發文，指好不容易能有自己的房子，父母堅持要同住，詢問大家解決方法。

網民經歷：

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被問到首期是否由父母出時，樓主指是自己一個人交首期的。於是網民們紛紛勸樓主不要理父母，也不要怕他們的威脅。大不了就去簽「衰仔紙」，將來也只是多交一點稅。

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有網民分析，父母能進新居就代表了有鎖匙，之後會每天都上樓主家，也就是長住。父母口說是裝修暫住，說不定最後會把舊屋賣了，然後長住樓主家。更過分的會說：「仔，舊屋裝修好喇，不如租岀去好過啦！」，父母就會收到租金和家用，爽極了。

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有人獻計，指樓主可以請一個兼職女友上家裏說要二人世界，父母應該不會再阻撓。又或者是樓主搬回舊屋，新屋留給兩老。當然，供樓和水電煤的費用是由父母負責。



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責任編輯：張瑋婷