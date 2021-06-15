【樓市現象】藍籌屋苑之王太古城交投大旺 兩周錄21宗成交 業主持貨14年大賺逾千萬

本港連續多日錄得「零確診」個案，樓市繼續暢旺，大價屋苑也有價有市。被視為「樓市寒暑表」的中產屋苑鰂魚涌太古城，戶戶樓價逾千萬元，仍備受市民追捧，本月首兩周已錄21宗成交。

▼ 點擊圖片放大 +8 +7

【打針抽樓】驗收凱匯599呎單位獲97高分 驗樓師大讚廚廁防水功夫到家，詳見【下一頁】

美聯物業高級分區營業經理陳彪表示，太古城本月至今已錄得約21宗買賣成交，與上月同期相若，保持活躍水平。該行剛促成的一宗太古城為金楓閣低層C室單位成交，實用面積897平方呎，為三房連套房大單位間格，並獲同區分支家庭客垂青，原業主叫價約1,668萬元，議價後以1,650萬元成交，折合實用呎價約18,395元。

【樓市現象】 3大因素撐樓市 端午節長週末新盤二手同樣旺場 十大屋苑創10週新高，詳見【下一頁】

原業主於2007年以約643萬元購入，是次轉手帳面大幅獲利約1,007萬元，轉手大幅升值157%。

太古城另一宗成交為太古城南山閣高層G室單位，美聯物業高級分區營業經理吳肇基表示，實用面積約為582平方呎，為兩房間格。原業主於今年2月放盤叫價約為1,310萬元，是次議價後減15萬元，以1,295萬元成交，折合實用呎價約為22,251元，屬市場價格。買家為外區客，鍾情藍籌屋苑，見價格合預算，故斥資入市自用。

【大灣區就業】灣區文化傳媒招聘數碼市場推廣經理 月薪3萬元 入職條件一覽，，詳見【下一頁】

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【 imoneymag.com 】

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

記者：陳詠妍



