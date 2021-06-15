  • 31°C
香港時間 : 2021615日 (二) 18:39
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【樓市現象】藍籌屋苑之王太古城交投大旺 兩周錄21宗成交 業主持貨14年大賺逾千萬

股樓投資 17:17 2021/06/15

分享：

本港連續多日錄得「零確診」個案，樓市繼續暢旺，大價屋苑也有價有市。被視為「樓市寒暑表」的中產屋苑鰂魚涌太古城，戶戶樓價逾千萬元，仍備受市民追捧，本月首兩周已錄21宗成交。

    點擊圖片放大
    +8
    +7

【打針抽樓】驗收凱匯599呎單位獲97高分 驗樓師大讚廚廁防水功夫到家，詳見【下一頁

美聯物業高級分區營業經理陳彪表示，太古城本月至今已錄得約21宗買賣成交，與上月同期相若，保持活躍水平。該行剛促成的一宗太古城為金楓閣低層C室單位成交，實用面積897平方呎，為三房連套房大單位間格，並獲同區分支家庭客垂青，原業主叫價約1,668萬元，議價後以1,650萬元成交，折合實用呎價約18,395元。

【樓市現象】 3大因素撐樓市 端午節長週末新盤二手同樣旺場 十大屋苑創10週新高，詳見【下一頁

 

原業主於2007年以約643萬元購入，是次轉手帳面大幅獲利約1,007萬元，轉手大幅升值157%。

太古城另一宗成交為太古城南山閣高層G室單位，美聯物業高級分區營業經理吳肇基表示，實用面積約為582平方呎，為兩房間格。原業主於今年2月放盤叫價約為1,310萬元，是次議價後減15萬元，以1,295萬元成交，折合實用呎價約為22,251元，屬市場價格。買家為外區客，鍾情藍籌屋苑，見價格合預算，故斥資入市自用。

【大灣區就業】灣區文化傳媒招聘數碼市場推廣經理 月薪3萬元 入職條件一覽，，詳見【下一頁

 

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【 imoneymag.com

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

 

記者：陳詠妍

 


 

放盤 金楓閣 南山閣 樓價 鰂魚涌 太古城
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【買樓理財】難得有公務員綠表資格　368萬即買592呎屯門居屋
【買樓理財】難得有公務員綠表資格　368萬即買592呎屯門居屋
【消費優惠】PayMe x 麥當勞® App 買滿30元即可享有9折
【消費優惠】PayMe x 麥當勞® App 買滿30元即可享有9折
【報稅2020】填報稅表攻略　勿忘3個最常漏報項目
【報稅2020】填報稅表攻略　勿忘3個最常漏報項目
【職場熱話】當護士人工可升到80K 踏入中產 移民不是夢？ 網民：護士工作不易捱
【職場熱話】當護士人工可升到80K 踏入中產 移民不是夢？ 網民：護士工作不易捱
【居屋2020】拆解居屋「遊戲規則」　這位媽媽用一間公屋變兩間居屋
【居屋2020】拆解居屋「遊戲規則」　這位媽媽用一間公屋變兩間居屋
【美股入門】 美股開市/收市時間、盤前盤後交易　一文看清美股交易時段
【美股入門】 美股開市/收市時間、盤前盤後交易　一文看清美股交易時段