【智能手機】Canalys料今年手機出貨量增12%　5G手機市場將現激烈價格競爭

▲ Canalys料今年手機出貨量增12% 5G手機市場將現激烈價格競爭

市場研究機構Canalys發表報告，預計今年全球智能手機的出貨量將會超過14億部，按年增長12%。報告分析，去年受新冠疫情影響，導致全球主要市場的出貨量下跌7%，但隨著疫苗接種推廣，以及疫情受控，零部件供應短缺，將會成為智能手機市場增長的新瓶頸。

據報告顯示，大中華地區今年全年出貨量預計達3.94億部，按年增長16%；亞太地區今年全年出貨量預計將達3.81億部，按年增長8%；拉丁美洲為增長最快的地區，今年智能手機出貨量預計按年增長18%至1.26億部。

另外，5G手機的發展勢頭強勁，Canalys預計今年全年5G手機的出貨量佔比將達43%，2022年將會出貨量佔比將超過一半。

Canalys研究經理Ben Stanton表示，根據5G手機現時的出貨量趨勢，預計該市場將會出現激烈的價格競爭，不少供應商會考慮在電池、顯示等其他方面降低設計要求，盡量令最平的設備亦能夠使用5G網絡。他又預計，至今年年底，32%的5G設備出貨成本將會低於300美元。

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記者：梁安琪